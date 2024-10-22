À¼Í¥¡¦Ä¾ÅÄÉ±Æà¡¢3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ð¤Ã¤«¤À¤Ê¡×10/23¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¡õ¤æ¤ë¤Ã¤È¸ø³«¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¤Ê¤ÉÀ¸ÇÛ¿®
À¼Í¥ Ä¾ÅÄÉ±Æà¤¬¡¢3rd¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¤Ð¤Ã¤«¤À¤Ê¡×¤ò10·î23Æü(¿å)0»þ¤è¤êÇÛ¿®³«»Ï¡£¤³¤Î¶Ê¤Ï¡¢4·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡Ö¥é¥Ù¥ó¥À¡¼¡¦¥Ö¥ë¡¼¡×¡¢7·î¥ê¥ê¡¼¥¹¤Î¡ÖMy Truth¡×¤ËÂ³¤¡¢3ºîÌÜ¤ÎÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ö¤Ð¤Ã¤«¤À¤Ê¡×¤Ï¡¢1ºîÌÜ¡¦2ºîÌÜ¤«¤éÂ³¤¯ÀÚ¤Ê¤¤¥é¥Ö¥½¥ó¥°¤Î¥é¥¹¥È¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë»°ÉôºîºÇ¸å¤Î³Ú¶Ê¡£ÇÛ¿®³«»Ï¤È¹ç¤ï¤»¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï0»þ¤è¤ê¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤Ä¤«¤¿¤¬¥¤¥é¥¹¥È¤òÉÁ¤¤ª¤í¤·¤¿¥ê¥ê¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Î¤Û¤«¡¢Æ±Æü18»þ¤ËÏ¯ÆÉÆ°²è¡Ö¥µ¥Ë¥Ú¥À¡ÁAnother Tale of Lavender Blue ¡Á¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£Ï¯ÆÉÆ°²è¤ÏÊ¸¾Ï¤ò³Ú¶Ê¤Îºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¶â»ÒËãÍ§Èþ¤¬¡¢À¼¤òÄ¾ÅÄÉ±Æà¤¬Ã´Åö¤·¡¢»°¶Ê¤Î¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
2024Ç¯10·î23Æü(¿å)ÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹
[ÇÛ¿®URL]
https://sugutahina.lnk.to/bakkadana
[Lyric video]10·î23Æü(¿å)0»þ¤è¤ê¸ø³«
Ä¾ÅÄÉ±Æà / ¤Ð¤Ã¤«¤À¤Ê Lyric Video
https://www.youtube.com/watch?v=Q60ftH0F5EE
[Leading video]¡ö10·î23Æü(¿å)18»þ¤è¤ê¸ø³«
¡ÚÏ¯ÆÉÆ°²è¡Û¥µ¥Ë¥Ú¥À¡ÁAnother Tale of Lavender Blue ¡Á
https://www.youtube.com/watch?v=6RCBRCqGiRg
ºî¡§¶â»ÒËãÍ§Èþ¡¡À¼¡§Ä¾ÅÄÉ±Æà
¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
À¸ÇÛ¿®Æü»þ¡§2024Ç¯10·î23Æü(¿å)20»þ¡Á
½Ð±é¡§Ä¾ÅÄÉ±Æà¡ÊVocal, Guitar¡Ë¡¢Àõ°æ ¿¿¡ÊGuitar¡Ë
¢¨¥Í¥Ã¥È¥µ¥¤¥ó²ñ¤Ï½ª±é¸å¤Ë¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
»ëÄ°¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¡§4,400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»ëÄ°URL¡§ https://www.stream-ticket.com/events/detail/1896.html
¾ÜºÙ
https://columbia.jp/sugutahina/info.html#media
¥é¥¤¥Ö¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
Æü»þ¡§2024Ç¯11·î3Æü(Æü¡¦½Ë)
³«¾ì14:30¡¿³«±é15:00
¾ì½ê¡§½©ÍÕ¸¶¥Ï¥ó¥É¥ì¥Ã¥É2
¡ÊÅìµþÅÔÂæÅì¶èÀõÁð¶¶5-3-2¡¡½©ÍÕ¸¶¥¹¥¯¥¨¥¢¥Ó¥ë2F¡¡https://100square.jp/map¡Ë
½Ð±é¡§Ä¾ÅÄÉ±Æà¡¡Vocal, Guitar
±éÁÕ¡§Àõ°æ ¿¿¡¡Guitar
ÎÁ¶â¡§Á´ÀÊ¼«Í³ÀÊ¡ÊÃåÀÊ¡Ë¡¡\9,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨Ì¤½¢³Ø»ùÆþ¾ìÉÔ²Ä
¢¨¤ª°ì¿ÍÍÍ£±¸ø±é¤Ë¤Ä¤1Ëç¤Þ¤Ç
¡ãÆþ¾ì·ô°ìÈÌÈ¯Çä¡ä ¢¨ÀèÃå
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2024Ç¯9·î14Æü(ÅÚ)10:00¡Á
¡ÚÆþ¾ì·ô¹ØÆþÊýË¡¡Û
TIGET¤Ë¤ÆÆþ¾ì·ô¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤¬¤´Æþ¾ìÄº¤±¤Þ¤¹¡£²¼µ¤è¤ê¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡úÆþ¾ì·ô¹ØÆþ¤Ï¤³¤Á¤é>>> https://tiget.net/events/346472
¡ã²ñ¾ì¸ÂÄê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ªÅÏ¤·²ñ¡ä
¡ÖÄ¾ÅÄÉ±Æà ¥¢¥³¡¼¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥é¥¤¥Ö2024 -¤Ð¤Ã¤«¤À¤Ê-¡×¤ËÆþ¾ì¤µ¤ì¡¢¡Ø11/3ÆÃÅµ·ôÉÕ¤¡Ö¤Ð¤Ã¤«¤À¤Ê¡×miimÈ× ¡ï1,500(ÀÇ¹þ)¡Ù¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¸å¤Ë²ñ¾ì¸ÂÄê¤Ç¤Î¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ªÅÏ¤·²ñ¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡£
¡Ú¡Ø11/3ÆÃÅµ·ôÉÕ¤¡Ö¤Ð¤Ã¤«¤À¤Ê¡×miimÈ×¡Ù¹ØÆþÊýË¡¡Û
COLUMBIA miim store¾å¤Ë¤ÆÀèÃå¤Ë¤ÆÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇäÍ½Äê´ü´Ö¡§2024Ç¯11·î2Æü(ÅÚ) 0:00 ¡Á
¢¨¤ªÅÏ¤·²ñÆâÍÆ¤äÈÎÇä¥Ú¡¼¥¸Åù¤Î¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¡¢Ãí°Õ»ö¹àÅù¤È¹ç¤ï¤»Ä¾ÅÄÉ±ÆàOfficial HP¤ª¤è¤ÓStaff Twitter¾å¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯