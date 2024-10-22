シドの明希(B)によるソロプロジェクト“AKi”が12月31日の大晦日、ホームとなる神奈川・Thunder Snake ATSUGIにて、1日2部公演の＜AKi LIVE 2024 New Year's Eve Special＞を開催することが発表となった。

◆AKi (シド) 画像

＜AKi LIVE 2024 New Year's Eve Special＞は、1年の集大成となるライブはもちろん、AKi自ら心を込めて選んだギフトや、翌1月1日に届くAKiからの新年メッセージ、終演後の握手会などスペシャルな内容で届けられる。チケットの明希オフィシャルオンラインサロン“Resonants”会員優先予約は本日10月22日18時から。

AKiは、12月21日にDEZERTとの対バンライブ＜AKi × DEZERT「BORDERLINE」＞、12月22日にクリスマスイベント＜AKi FAN EVENT 2024 LIMITED SPACE #07 - X'mas Special -＞を開催するほか、シドとしても＜SID HALL TOUR 2024 〜Monochrome Circus〜＞を開催中だ。

■＜AKi LIVE 2024 New Year's Eve Special＞

12月31日(火)　神奈川・Thunder Snake ATSUGI
・1st SHOW：open14:00 / start14:30
・2nd SHOW：open17:00 / start17:30
▼チケット
スタンディング：￥15,000(税込・ドリンク代別)
※4歳以上有料
●入場特典
・New Year’s Eve Special Gift
・指定曲1曲のみスマートフォンによる撮影可能(動画または静止画・SNS投稿可)
・2025年1月1日(水)に届くAKiからの新年デジタルメッセージ
・終演後握手会
【オフィシャルオンラインサロン「Resonants」優先予約】
受付期間：2024年10月22日(火) 18:00〜10月29日(火) 23:00
入会：https://lounge.dmm.com/detail/3041/
詳細：https://www.dangercrue.com/AKi/live.php

■＜AKi × DEZERT「BORDERLINE」＞

2024年12月21日(土)　SHIBUYA STREAM HALL
open17:00 / start18:00
▼チケット
スタンディング ￥7,700(税込・ドリンク代別)
※4歳以上有料

■＜AKi FAN EVENT 2024 LIMITED SPACE #07 - X'mas Special -＞

2024年12月22日(日)　SHIBUYA STREAM HALL
open14:00 / start15:00 / end20:00(予定)
▼チケット
全席指定 ￥25,000(税込・ドリンク代別)
※4歳以上有料

関連リンク

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