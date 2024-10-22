愛知で3施設目のららぽーと 2025年4月に開業「三井ショッピングパーク ららぽーと安城」先行発表の187店舗一覧
愛知県安城市に開業予定の「三井ショッピングパーク ららぽーと安城」が、来年4月にオープンすることが決まりました。
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また、三井不動産は出店する計210店舗のうち、187店舗を先行発表。フードコート（18店舗）と飲食店（13店舗）が一体となった大規模な飲食ゾーンや、愛知県生まれの「コロナワールド」が運営する映画館も入ります。
愛知県内では、名古屋市港区と東郷町に「ららぽーと」があり、これに続く3施設目となります。
【店舗一覧】（ファッション 36店舗）
■clear
■USAGI ONLINE STORE
■ディスコート
■ベルーナ
■AZUL BY MOUSSY
■ORIHICA
■TOKYO SHIRTS
■TOMMY HILFIGER
■ジーユー
■WOODY HOUSE
■CIAOPANIC TYPY
■LACOSTE
■grove
■MEDOC
■ONWARD CROSSET SELECT
■OPAQUE.CLIP
■Te chichi/Lugnoncure
■ハニーズ
■G-LAND EXTREME
■Eddie Bauer
■coca
■LEAP’S
■AVIREX
■FREAK'S STORE
■WEGO
■MAKI+IZE
■THE SHOP TK
■ジャーナル スタンダード レリューム
■TAKEO KIKUCHI
■BILLABONG
■クイックシルバーストア
■ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング
■Lovetoxic
■リーバイス®ストア
■Enchante LouLou
■ICHIKURA きものマルシェ
【店舗一覧】（ファッション雑貨・雑貨・その他 64店舗）
■ダイソー
■LUNA EARTH
■LUPIS
■C smart
■KEYUCA
■くらし･にわ･いえ KIT PLUS
■GUNZE
■チャイハネ
■CAPCOM CAPSULE LAB/キャラカプ
■LIVING HOUSE.
■LOWYA
■マナベインテリアハーツ
■ヤマダデンキ テックランド
■サックスバー
■COSME Re:MAKE
■minimal
■petit main
■マーキーズ
■212 KITCHEN STORE
■靴下屋 UPDATE
■au Style
■ソフトバンク
■ドコモショップ
■マツモトキヨシ
■Cosmeteria パルファン
■NARCIS
■ゲンキ・キッズ
■愛知トヨタ
■手芸センタードリーム
■ABC-MART
■ABC-MART GRAND STAGE OSHMAN'S
【店舗一覧】（ファッション雑貨・雑貨・その他）
■BRILLANT CAETLA
■VÉRITÉ
■ミルフローラ
■カラーフォーム by INOAC
■じぶんまくら
■ABstore
■SUPER SPORTS XEBIO/Victoria Golf/L-Breath
■karendo
■3COINS+plus
■Flying Tiger Copenhagen
■Francfranc
■one'sterrace
■Standard Products
■無印良品
■ロフト
■ニトリEXPRESS
■CHELSEA New York
■tutu anna GRANDE
■NEO OLYMPIA
■OLYMPIA Apartment Label
■ヴィレッジヴァンガード
■ワンラブ
■（仮称）ギャラリーメモリア＋パルモグループ
■イチヨンプラス／yutté
■くまざわ書店
■アカチャンホンポ
■JINS
■キクチ
■Zoff
■RCインポートカーギャラリー
■aimerfeel
■WA ORiental TRaffic
■織部
【店舗一覧】（サービス 27店舗）
■Moff animal cafe
■駅前留学NOVA
■KOMEHYO買取センター
■買取むすび
■リアット！
■smartcool
■アミューズメントワールド メトロポリス
■セイハ英語学院
■Dr.stretch
■カットファクトリー
■ヘアカラーFit!
■ラフィネ
■STUDIO ARC
■シネマワールド
■そろばん教室88くん
■ネイス体操教室
■チャンスセンター
■セイハダンスアカデミー
■Cat Cafe MOFF
■TOYOTAHOME LIFE DESIGN STUDIO
■Ballerina
■Ai-ney
■Rintosull
■ほけんの扉
■保険ほっとライン
■小学館の幼児教室 ドラキッズ
■洋服直し専門店 アプローズ
【店舗一覧】（スーパー・食物販 24店舗）
■サーティワンアイスクリーム
■ごちそう焼むすび おにまる
■おかしのまちおか
■韓美膳DELI
■久世福商店
■とうふや豆蔵
■カルディコ－ヒ－ファ－ム
■ビアードパパの作り立て工房
■（仮称）西友
■グリーン・グルメ
■（仮称）八百屋 日和市･本場 清水水産･グランマルシェ
■肉工房千里屋
■築地銀だこ
■北海道うまいもの館
■ゴディバ
■ミスタードーナツ
■H&F BELX
■ケンタッキーフライドチキン
■果汁工房果琳
■(仮称)スペイン窯 パンのトラ
■Buttery
■日本一
■パティスリーしあわせのえき
■大あんまきの藤田屋
【店舗一覧】（レストラン・カフェ他 18店舗）
■AWkitchen
■タリーズコーヒー
■VEGEGO オヌレシクタン&CAFE
■串家物語
■（仮称）ダカフェ
■（仮称）匠 がってん寿司
■スターバックスコーヒ－
■上海湯包小館
■ゴンチャ
■chawan
■とんかつ新宿さぼてん
■BURGER KING
■いしがまやﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ
■BISTRO309
■焼肉飯店 京昌園
■料理×パーラー YOSHIMI
■和カフェ Tsumugi
■自然薯料理 和食 華花
【店舗一覧】（フードコート 18店舗）
■うまげな
■磯丸水産食堂
■カツ専門 金のころも
■辛麺屋 桝元
■韓美膳
■天麺
■牛カツ京都勝牛
■マリオンクレープ
■海南鶏飯食堂
■たこ焼き発祥の店 大阪玉出 会津屋
■（仮称）北京ダックエイト
■玉
■鳥〇食堂×タニタカフェ
■オ肉ヤ
■伝説のすた丼屋
■フレッシュネスバーガー
■鯛塩そば 灯花
■（仮称）中華そば 大河 如水式
その他の店舗については、来年2月に発表される予定です。