愛知県安城市に開業予定の「三井ショッピングパーク ららぽーと安城」が、来年4月にオープンすることが決まりました。

【写真を見る】愛知で3施設目のららぽーと 2025年4月に開業「三井ショッピングパーク ららぽーと安城」先行発表の187店舗一覧

また、三井不動産は出店する計210店舗のうち、187店舗を先行発表。フードコート（18店舗）と飲食店（13店舗）が一体となった大規模な飲食ゾーンや、愛知県生まれの「コロナワールド」が運営する映画館も入ります。

愛知県内では、名古屋市港区と東郷町に「ららぽーと」があり、これに続く3施設目となります。

【店舗一覧】（ファッション 36店舗）

■clear

■USAGI ONLINE STORE

■ディスコート

■ベルーナ

■AZUL BY MOUSSY

■ORIHICA

■TOKYO SHIRTS

■TOMMY HILFIGER

■ジーユー

■WOODY HOUSE

■CIAOPANIC TYPY

■LACOSTE

■grove

■MEDOC

■ONWARD CROSSET SELECT

■OPAQUE.CLIP

■Te chichi/Lugnoncure

■ハニーズ

■G-LAND EXTREME

■Eddie Bauer

■coca

■LEAP’S

■AVIREX

■FREAK'S STORE

■WEGO

■MAKI+IZE

■THE SHOP TK

■ジャーナル スタンダード レリューム

■TAKEO KIKUCHI

■BILLABONG

■クイックシルバーストア

■ユナイテッドアローズ グリーンレーベル リラクシング

■Lovetoxic

■リーバイス®ストア

■Enchante LouLou

■ICHIKURA きものマルシェ

【店舗一覧】（ファッション雑貨・雑貨・その他 64店舗）

■ダイソー

■LUNA EARTH

■LUPIS

■C smart

■KEYUCA

■くらし･にわ･いえ KIT PLUS

■GUNZE

■チャイハネ

■CAPCOM CAPSULE LAB/キャラカプ

■LIVING HOUSE.

■LOWYA

■マナベインテリアハーツ

■ヤマダデンキ テックランド

■サックスバー

■COSME Re:MAKE

■minimal

■petit main

■マーキーズ

■212 KITCHEN STORE

■靴下屋 UPDATE

■au Style

■ソフトバンク

■ドコモショップ

■マツモトキヨシ

■Cosmeteria パルファン

■NARCIS

■ゲンキ・キッズ

■愛知トヨタ

■手芸センタードリーム

■ABC-MART

■ABC-MART GRAND STAGE OSHMAN'S

【店舗一覧】（ファッション雑貨・雑貨・その他）

■BRILLANT CAETLA

■VÉRITÉ

■ミルフローラ

■カラーフォーム by INOAC

■じぶんまくら

■ABstore

■SUPER SPORTS XEBIO/Victoria Golf/L-Breath

■karendo

■3COINS+plus

■Flying Tiger Copenhagen

■Francfranc

■one'sterrace

■Standard Products

■無印良品

■ロフト

■ニトリEXPRESS

■CHELSEA New York

■tutu anna GRANDE

■NEO OLYMPIA

■OLYMPIA Apartment Label

■ヴィレッジヴァンガード

■ワンラブ

■（仮称）ギャラリーメモリア＋パルモグループ

■イチヨンプラス／yutté

■くまざわ書店

■アカチャンホンポ

■JINS

■キクチ

■Zoff

■RCインポートカーギャラリー

■aimerfeel

■WA ORiental TRaffic

■織部

【店舗一覧】（サービス 27店舗）

■Moff animal cafe

■駅前留学NOVA

■KOMEHYO買取センター

■買取むすび

■リアット！

■smartcool

■アミューズメントワールド メトロポリス

■セイハ英語学院

■Dr.stretch

■カットファクトリー

■ヘアカラーFit!

■ラフィネ

■STUDIO ARC

■シネマワールド

■そろばん教室88くん

■ネイス体操教室

■チャンスセンター

■セイハダンスアカデミー

■Cat Cafe MOFF

■TOYOTAHOME LIFE DESIGN STUDIO

■Ballerina

■Ai-ney

■Rintosull

■ほけんの扉

■保険ほっとライン

■小学館の幼児教室 ドラキッズ

■洋服直し専門店 アプローズ

【店舗一覧】（スーパー・食物販 24店舗）

■サーティワンアイスクリーム

■ごちそう焼むすび おにまる

■おかしのまちおか

■韓美膳DELI

■久世福商店

■とうふや豆蔵

■カルディコ－ヒ－ファ－ム

■ビアードパパの作り立て工房

■（仮称）西友

■グリーン・グルメ

■（仮称）八百屋 日和市･本場 清水水産･グランマルシェ

■肉工房千里屋

■築地銀だこ

■北海道うまいもの館

■ゴディバ

■ミスタードーナツ

■H&F BELX

■ケンタッキーフライドチキン

■果汁工房果琳

■(仮称)スペイン窯 パンのトラ

■Buttery

■日本一

■パティスリーしあわせのえき

■大あんまきの藤田屋

【店舗一覧】（レストラン・カフェ他 18店舗）

■AWkitchen

■タリーズコーヒー

■VEGEGO オヌレシクタン&CAFE

■串家物語

■（仮称）ダカフェ

■（仮称）匠 がってん寿司

■スターバックスコーヒ－

■上海湯包小館

■ゴンチャ

■chawan

■とんかつ新宿さぼてん

■BURGER KING

■いしがまやﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ

■BISTRO309

■焼肉飯店 京昌園

■料理×パーラー YOSHIMI

■和カフェ Tsumugi

■自然薯料理 和食 華花

【店舗一覧】（フードコート 18店舗）

■うまげな

■磯丸水産食堂

■カツ専門 金のころも

■辛麺屋 桝元

■韓美膳

■天麺

■牛カツ京都勝牛

■マリオンクレープ

■海南鶏飯食堂

■たこ焼き発祥の店 大阪玉出 会津屋

■（仮称）北京ダックエイト

■玉

■鳥〇食堂×タニタカフェ

■オ肉ヤ

■伝説のすた丼屋

■フレッシュネスバーガー

■鯛塩そば 灯花

■（仮称）中華そば 大河 如水式

その他の店舗については、来年2月に発表される予定です。