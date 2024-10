¡ÚCL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè3Àá¥×¥ì¥Ó¥å¡¼­¡¡Ûºòµ¨·è¾¡¥«¡¼¥É¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼vs¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È³«ºÅ

チャンピオンズリーグ(CL)リーグフェーズ第3節が22日と23日に行われる。ここでは第3節1日目の22日に開催されるカードの展望を紹介していく。◆リーグフェーズ第3節10/22(火)《25:45》ミラン vs クラブ・ブルージュモナコ vs ツルヴェナ・ズヴェズダ《28:00》アーセナル vs シャフタール・ドネツクアストン・ビラ vs ボローニャジローナ vs スロバン・ブラチスラヴァ

ユベントス vs シュツットガルトパリ・サンジェルマン vs PSVレアル・マドリー vs ドルトムントシュトゥルム・グラーツ vs スポルティングCP◆昨季決勝カード第3節1日目の最注目カード。昨季決勝で対戦した両雄の再戦だ。レアル・マドリーは前節リール戦、マドリード・ダービー後の試合だった中、PKの一撃、相手GKシュヴァリエの好守に阻まれてまさかの敗戦に。CLでは1勝1敗スタートとなったが、その後のラ・リーガではビジャレアル、セルタに連勝とした。直近のセルタ戦では相手が3バックということもあって[3-4-2-1]で臨んだが、ドルトムント戦でも継続するかが注目される。一方、セルティックに7発圧勝として2連勝スタートとしたドルトムントは、その後のブンデスリーガでは苦手のアウェイ戦でウニオン・ベルリンに敗れたものの、今季全勝のホーム戦でザンクト・パウリを下し、勝利を取り戻してマドリー戦を迎えている。新天地ドルトムントでもゴールを量産するFWギラシーがリベンジ完遂のキーマンになれるかに注目だ。◆チェイス・アンリがユベントスに挑戦

前節スパルタ・プラハ戦では後半半ばから出場したシュツットガルトDFチェイス・アンリ。チームは優勢に試合を進めたが勝ちきれず1-1の引き分けに終わって1分け1敗スタートとなった。その後のブンデスリーガではホッフェンハイムに辛くも引き分け、直近のバイエルン戦ではチェイス・アンリが途中出場した中、4失点完敗に終わった。CLとの過密日程、代表に招集される選手が増えたことによる勤続疲労が心配されるが、比較的フレッシュなチェイス・アンリの先発起用を期待するとともにユベントス相手に今季CL初勝利を挙げられるか。一方、DFブレーメルとMFニコラス・ゴンサレスの負傷、GKディ・グレゴリオの退場がありながら前節はライプツィヒに逆転勝利として2連勝スタートを切ったユベントス。セリエAでも無敗を維持し、直近のラツィオ戦では終盤のオウンゴール弾で勝利をもぎ取った。FWヴラホビッチに頼り切りの得点力が気がかりだが、ドイツ勢との連戦を制し、3連勝スタートを決められるか。◆南野と守田は連敗スタートの相手と対戦

その他の日本人では代表に合流していたMF南野拓実のモナコと、MF守田英正のスポルティングCPが1日目に登場。前節ディナモ・ザグレブとの日本人対決が実現しなかった中、2-2の引き分けに持ち込んで1勝1分けスタートとなったモナコは、連敗スタートのツルヴェナ・ズヴェズダ戦を戦う。直近のリール戦では代表帰りの南野が先発した中、退場者を出して10人での戦いを強いられゴールレス決着となった。消耗戦を戦ってしまった影響がツルヴェナ戦に響かないことを祈りたい。そして代表で流石のパフォーマンスを見せた守田は、直近のリーグ戦で後半から出場。チームの勝利に貢献している。モナコ同様、1勝1分けと好スタートを切っている中、連敗スタートのシュトゥルム・グラーツとのアウェイ戦となるが、連敗スタートで格下の相手からはしっかりと勝利しておきたい。◆アーセナル&PSGが2勝目を、ミランが初勝利目指す

前節パリ・サンジェルマンとのビッグマッチを制して初勝利としたアーセナルは、1分け1敗スタートのシャフタール・ドネツクと対戦。順調なシーズン序盤としていたアーセナルだったが、直近のボーンマス戦ではDFサリバの退場もあって格下ボーンマスに痛い敗戦。今季初黒星を喫した。週末にはリバプールとのビッグマッチを控える中、シャフタールに勝利してバウンスバックとしておきたい。そのアーセナルに前節敗れたPSGはPSVと対戦。アーセナル戦では守護神のドンナルンマがやや低調で2失点に絡んでしまった。その後のリーグ・アンではニースに引き分け、直近のストラスブール戦を4発勝利とした。ケガ明けのFWアセンシオにゴールが生まれた中、1分け1敗スタートのPSVを下して週末のマルセイユとのフランス・ダービーに向かいたい。レバークーゼンに敗れて連敗スタートとなったミランは、クラブ・ブルージュ戦で初勝利を目指す。レバークーゼン戦では後半に盛り返す気概を見せたものの0-1で惜敗となったミランは直近のウディネーゼ戦をウノゼロ勝利。MFラインデルスが前半半ばに退場した中での逃げ切り勝利で価値ある勝ち点3となっている。1勝1敗スタートのブルージュに勝利し、CLでの今季初勝利を手にしたい。そしてバイエルンから金星を掴んで連勝スタートを切ったアストン・ビラは1分け1敗スタートのボローニャ戦で3連勝を目指す。◆リーグフェーズ第3節 日程10/23(水)《25:45》アタランタ vs セルティックブレスト vs レバークーゼン《28:00》アトレティコ・マドリー vs リールヤング・ボーイズ vs インテルバルセロナ vs バイエルンザルツブルク vs ディナモ・ザグレブマンチェスター・シティ vs スパルタ・プラハライプツィヒ vs リバプールベンフィカ vs フェイエノールト2024-25シーズンからレギュレーションが変更となり、32チーム制から36チーム制に変更され、グループステージが廃止。代わってリーグフェーズが行われ、ホームとアウェイで4試合ずつ、8チームとの対戦を行う。36チームは全チームが同じ順位表で争い、上位8チームがラウンド16に進出。9位から24位までがプレーオフを戦い、勝者がラウンド16に進むこととになる。