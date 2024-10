“茅刈”など体験プログラムも！里のごほうび みやま堂「カヤ・キャン美山」

「里のごほうび みやま堂」は、今回、地域の有志と設立した「カヤ・キャン美山実行委員会」の一員として、「カヤ・キャン美山」を企画しました。

2024年11月23日(土)〜12月1日(日)の期間中、京都府南丹市美山町各所で開催します。

“里の小さなハレの日をつくる”をコンセプトにした、食のセレクトショップ「里のごほうび みやま堂」は、今回、地域の有志と設立した「カヤ・キャン美山実行委員会」の一員として、「カヤ・キャン美山」を企画。

【「カヤ・キャン美山」について】

「カヤ・キャン美山」では、集落の景観保全にとって重要な役割をもつ地域行事“茅刈(かやかり)”の体験を中心に、地域の暮らしや美味しい食材、 美山ならではのクラフトを楽しめるプログラムを多数企画しています。

普段は体験できない、集落の手仕事や暮らしに没入しながら、村民の一人になったような気持ちで、地域の方々と交流することができるイベントになっています。

京都の里山文化に興味のある方や、京都の中山間地域(南丹市美山町)への移住に興味のある方にもおすすめです。

■集落の一員として、みんなで“茅刈(かやかり)”体験!

かやぶき屋根の里として、国内外から多くの観光客が訪れる京都美山。

かやぶき屋根の原料となる、“茅(かや)”を管理している場所を、茅場(かやば)と呼び、地域の方々が代々管理をしています。

その茅場で、1年に1度(11月末〜12月初旬)、村民が集って一斉に茅を刈り取る伝統行事が「茅刈(かやかり)」です。

しかし、ライフスタイルの変化や、少子高齢化による人口減少で、茅場の管理や、茅刈に参加できる人数も減り、従来の茅場の仕組みは失われつつあります。

現状、美山町の茅葺屋根に使われている原料の多くが、地域外から調達されています。

「カヤ・キャン美山」は、まちの外からも、楽しく茅刈に参加できる人を増やしたい!という想いで美山の20代が中心となって、企画しました。

「カヤ・キャン美山」名前には、以下の意味を込めています。

■茅(カヤ)×キャンプ(人が集まる場所)

■茅(カヤ)×キャンパス(学びの場)

■茅(カヤ)×キャンペーン(美山のまちづくりや景観保全への啓蒙活動)

■カレー、生演奏、しめ縄づくり…茅刈体験と一緒に楽しめる、バラエティ溢れる体験プログラム

「カヤ・キャン美山」では、日によって内容が異なる、様々な体験型WORKを企画しています。

(1) 2024年11月23日、24日「かやぶきの里WORK」

(2) 2024年11月27日「アーティスティックWORK」

(3) 2024年11月30日、12月1日「タイムチャレンジWORK+しめ縄づくりWORK」

さらにすべてのプログラムには「特製カレーランチ」「オリジナル茅刈鎌プレゼント」が含まれています。

「カヤ・キャン美山」2024年スケジュール

<イベント限定メニュー「カヤカリー」とは?>

美山産のお米に、美山の素材をじっくり煮込んだ特製カレールーをかけて、さらに季節の焼き野菜をトッピングした、「カヤ・キャン美山」でしか食べられないオリジナルカレーです。

【体験プログラム詳細】

■美しい景観と茅刈を楽しむ。

かやぶきの里WORK

重要伝統的建造物群保存地区に登録された、茅葺屋根の集落景観が美しい「美山かやぶきの里」。

山と川に囲まれたダイナミックな景色を楽しみながら、集落の方々と一緒に茅刈体験。

お昼には美山産のお米と野菜を使った特製カヤカリーランチを提供!

さらに「美山かやぶきの里」内のイベント事務局おすすめスポットを散策できます。

日時 :2024年11月23日(土)、24日(日)10:00〜

価格 :5,500円(税込)

集合場所:かやぶきの里茅場

■五感で茅を楽しむ。

アーティスティックWORK

かやぶき体験×スパイスカレー(ネパール料理)×茅刈×音楽の贅沢なプラン。

かやぶき職人が運営する、かやぶき民家一棟貸しの宿泊施設「美山FUTON&Breakfast」のプロ指導のもと、職人が実際に使用する道具で屋根を葺く、本格的なかやぶき作業を体験することができます。

また、京都福知山「ORCHESTRA CURRY(オーケストラカレー https://www.instagram.com/orchestra_curry/?hl=ja )」が美山の茅場に出店!

「ORCHESTRA CURRY」のスパイスカレー(ネパール料理)ランチを味わったあと、トロンボーン&ピアノデュオのLIVE演奏を聞きながら、ゆったりと茅刈体験できるプログラムです。

一日、身体全体と五感を使って楽しみながら、集落の伝統文化を存分に体験できる内容となっています。

日時 :2024年11月27日(水)(1)10:30集合/(2)13:00集合

価格 :(1)9,900円(税込)/(2)5,500円(税込)

集合場所:美山FUTON&Breakfast

■刈った茅の量で賞品が変わる!タイムチャレンジWORK

時間内に、なるべくたくさんの茅(カヤ)を刈れ!タイムアタック形式の茅刈体験。

刈った量に応じて、「美山産さつまいもの芋けんぴ」「美山町産もち米」「NIPPONIA美山鶴ケ岡宿泊クーポン」など、他では手に入らない豪華賞品を手に入れることができます。

日時 :2024年11月30日(土)、12月1日(日)

(1)10:00集合/(2)13:00集合/(3)14:00集合

価格 :各回5,500円(税込)

集合場所:NIPPONIA美山鶴ケ岡茅場

■雨の日も楽しめる!伏見稲荷大社にも奉納される、伝統の「しめ縄づくりWORK」

あの「伏見稲荷大社」にも奉納される、鶴ケ岡地区の伝統的な“美山しめ縄”。

職人直伝のもと、あなただけのオリジナルしめ縄を作ることができます。

日時 :2024年11月30日(土)、12月1日(日)11:00〜14:00

価格 :2,750円(税込)

集合場所:中風寺

【「カヤ・キャン美山」開催概要】

日時 : 2024年11月23日(土)〜12月1日(日)

詳細・申込: カヤ・キャン美山 https://peatix.com/event/4149579/view

※お申し込み締め切りは、原則“各プログラム開催4日前の18:00”に終了となります。

