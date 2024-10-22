　日本サッカー協会(JFA)は22日、今月26日に国立競技場で日本女子代表(なでしこジャパン)と対戦する韓国女子代表の来日メンバーを発表した。

　韓国はFIFAランキング19位(日本は7位)で女子ワールドカップに3大会連続出場中。最高成績は2015年大会のベスト16となっている。注目の日韓戦は午後2時20分キックオフで、TBS系列にて全国生中継される。

　以下、韓国代表の来日メンバー

▽監督

シン・サンウ

▽GK

18キム・ミンジョン(仁川現代製鉄レッド・エンジェルス)

21リュ・ジス(ソウル・シティ)

1キム・ギョンヒ(水原FC)

▽DF

20キム・ヘリ(仁川現代製鉄レッド・エンジェルス)

19イ・シホ(慶州KHNP)

16チャン・セルギ(慶州KHNP)

4イ・ヒョギョン(世宗スポーツトト)

2キム・ジンヒ(慶州KHNP)

3イ・ミンファ(華川KSPO)

5イ・ユジン(水原FC)

22チョ・ヒョジュ(仁川現代製鉄レッド・エンジェルス)

▽MF

7イ・ミンア(仁川現代製鉄レッド・エンジェルス)

17イ・ヨンジュ(レバンテ/スペイン)

14チョン・ウナ(水原FC)

10ヨ・ミンジ(慶州KHNP)

8イ・スビン(INAC神戸レオネッサ/日本)

6ノ・ジンヨン(聞慶尚武)

▽FW

11チェ・ユジョン(華川KSPO)

12ムン・ミラ(水原FC)

13ハン・チェリン(ソウル・シティ)

9カン・チェリム(水原FC)

15ムン・ウンジュ(華川KSPO)

23イ・ウンヨン(昌寧WFC)