国立でなでしこジャパンと対戦!! 韓国女子代表の来日メンバーが決定
日本サッカー協会(JFA)は22日、今月26日に国立競技場で日本女子代表(なでしこジャパン)と対戦する韓国女子代表の来日メンバーを発表した。
韓国はFIFAランキング19位(日本は7位)で女子ワールドカップに3大会連続出場中。最高成績は2015年大会のベスト16となっている。注目の日韓戦は午後2時20分キックオフで、TBS系列にて全国生中継される。
以下、韓国代表の来日メンバー
▽監督
シン・サンウ
▽GK
18キム・ミンジョン(仁川現代製鉄レッド・エンジェルス)
21リュ・ジス(ソウル・シティ)
1キム・ギョンヒ(水原FC)
▽DF
20キム・ヘリ(仁川現代製鉄レッド・エンジェルス)
19イ・シホ(慶州KHNP)
16チャン・セルギ(慶州KHNP)
4イ・ヒョギョン(世宗スポーツトト)
2キム・ジンヒ(慶州KHNP)
3イ・ミンファ(華川KSPO)
5イ・ユジン(水原FC)
22チョ・ヒョジュ(仁川現代製鉄レッド・エンジェルス)
▽MF
7イ・ミンア(仁川現代製鉄レッド・エンジェルス)
17イ・ヨンジュ(レバンテ/スペイン)
14チョン・ウナ(水原FC)
10ヨ・ミンジ(慶州KHNP)
8イ・スビン(INAC神戸レオネッサ/日本)
6ノ・ジンヨン(聞慶尚武)
▽FW
11チェ・ユジョン(華川KSPO)
12ムン・ミラ(水原FC)
13ハン・チェリン(ソウル・シティ)
9カン・チェリム(水原FC)
15ムン・ウンジュ(華川KSPO)
23イ・ウンヨン(昌寧WFC)
韓国はFIFAランキング19位(日本は7位)で女子ワールドカップに3大会連続出場中。最高成績は2015年大会のベスト16となっている。注目の日韓戦は午後2時20分キックオフで、TBS系列にて全国生中継される。
以下、韓国代表の来日メンバー
シン・サンウ
▽GK
18キム・ミンジョン(仁川現代製鉄レッド・エンジェルス)
21リュ・ジス(ソウル・シティ)
1キム・ギョンヒ(水原FC)
▽DF
20キム・ヘリ(仁川現代製鉄レッド・エンジェルス)
19イ・シホ(慶州KHNP)
16チャン・セルギ(慶州KHNP)
4イ・ヒョギョン(世宗スポーツトト)
2キム・ジンヒ(慶州KHNP)
3イ・ミンファ(華川KSPO)
5イ・ユジン(水原FC)
22チョ・ヒョジュ(仁川現代製鉄レッド・エンジェルス)
▽MF
7イ・ミンア(仁川現代製鉄レッド・エンジェルス)
17イ・ヨンジュ(レバンテ/スペイン)
14チョン・ウナ(水原FC)
10ヨ・ミンジ(慶州KHNP)
8イ・スビン(INAC神戸レオネッサ/日本)
6ノ・ジンヨン(聞慶尚武)
▽FW
11チェ・ユジョン(華川KSPO)
12ムン・ミラ(水原FC)
13ハン・チェリン(ソウル・シティ)
9カン・チェリム(水原FC)
15ムン・ウンジュ(華川KSPO)
23イ・ウンヨン(昌寧WFC)