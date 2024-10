全国にフルサービス型の喫茶店を展開する「コメダ珈琲店」が、グレープストーンの看板スイーツ、東京ばな奈「見ぃつけたっ」とコラボレーション!

「東京ばな奈 シロノワール」「東京ばな奈 ジェリコ」「東京ばな奈 オーレ」の3種が期間限定で販売されます☆

コメダ珈琲店『東京ばな奈「見ぃつけたっ」』コラボレーションメニュー

販売期間:2024年10月30日(水)〜12月上旬(予定)

販売店舗:全国のコメダ珈琲店、おかげ庵

※一部店舗を除く

コメダ珈琲店と東京土産の定番『東京ばな奈「見ぃつけたっ」』が初めてコラボレーション!

「東京ばな奈」をイメージしたバナナ風味のメニューが季節限定で登場します。

ラインナップは「東京ばな奈 シロノワール」「東京ばな奈 ジェリコ」「東京ばな奈 オーレ」の3種類です☆

東京ばな奈 シロノワール

価格:

コメダ珈琲店:880円(税込)〜940円(税込)/ミニサイズ 680円(税込)〜740円(税込)

おかげ庵:980円(税込)〜1,050円(税込)/ミニサイズ 720円(税込)〜790円(税込)

「東京ばな奈」のどこか懐かしく優しい味わいを、あつあつひえひえの「シロノワール」で再現した「東京ばな奈 シロノワール」

デニッシュの間にはバナナカスタードがかくれんぼしています。

上からとろ〜りバナナソースをかけ、ソフトクリームに、ほろ苦キャラメルソースとココア風味のフィアンティーヌをトッピング。

あつあつデニッシュとひえひえソフトクリームと東京ばな奈が出会い、東京ばな奈の優しい甘みと香りが存分に楽しめる、この季節だけの特別なシロノワールが完成しました。

※「東京ばな奈 シロノワール」のソフトクリームはホイップクリームに変更はできません。(ミニサイズ含)

※おかげ庵「東京ばな奈 シロノワール」のソフトクリームは、バニラ味のみの提供となります。

コメダ珈琲店:東京ばな奈 ジェリコ

価格:660円(税込)〜900円(税込)

食感が楽しいデザートドリンクの「ジェリコ」も、「東京ばな奈」の味わいに。

店内仕込みのコーヒージェリーに、東京ばな奈をイメージしたバナナリキッドとホイップクリームが組み合わせてあります。

仕上げにバナナソースとキャラメルソースでコク深さをプラス。

まろやかなバナナリキッドの甘みとコーヒージェリーのほろ苦さは相性抜群です。

※「東京ばな奈 ジェリコ」のホイップクリームはソフトクリームに変更できません

※おかげ庵では販売されません

東京ばな奈 オーレ

価格:

・コメダ珈琲店:600円(税込)〜840円(税込)

・おかげ庵:690円(税込)〜830円(税込)

肌寒い季節にぴったりな、ほっとやすらぐ一杯に仕上げられた「東京ばな奈」のホットドリンク。

コメダ伝統のコーヒーと、まろやかなバナナリキッドが組み合わせてあります。

トッピングに使用されているのはホイップクリームやバナナソース、キャラメルソースです。

「東京ばな奈」の甘みと香りが、温めることで一層際立ち、甘い幸せが、口いっぱいに広がります☆

東京土産の定番「東京ばな奈」とコラボレーションしたシロノワールやジェリコ、ホットドリンクがラインナップ。

全国のコメダ珈琲店とおかげ庵にて2024年10月30日より販売される『東京ばな奈「見ぃつけたっ」』コラボレーションメニューの紹介でした☆

※写真はイメージです

※価格は店舗により異なります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post バナナ風味のシロノワール、ジェリコ、シロノワール!コメダ珈琲店『東京ばな奈「見ぃつけたっ」』コラボメニュー appeared first on Dtimes.