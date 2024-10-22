¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤ÇÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡Ö¸«¤£¤Ä¤±¤¿¤Ã¡×¡¡½é¥³¥é¥Ü¤Ç3¼ï¤Î¿·¾¦ÉÊÅÐ¾ì
¡¡Á´¹ñ¤Ë¥Õ¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹·¿¤ÎµÊÃãÅ¹¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥³¥á¥À¤Ï¡¢¥°¥ì¡¼¥×¥¹¥È¡¼¥ó¤Î´ÇÈÄ¾¦ÉÊ¡¢Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¡Ö¸«¤£¤Ä¤±¤¿¤Ã¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿3¼ï¤Î¿·¾¦ÉÊ¤ò30Æü¤è¤ê¡¢Á´¹ñ¤Î¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤È¤ª¤«¤²°Ã¤Ë¤Æµ¨Àá¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ¥¤·¤¤´Å¤ß¤È¹á¤ê¡ª¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥·¥í¥Î¥ï¡¼¥ë¡Ù
¡¡¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ï¡¢1991Ç¯¤Ë¡È¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÅìµþ¤ß¤ä¤²¡É¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¿ô¡¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥·¥í¥Î¥ï¡¼¥ë¡Ù
Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤Î¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯Í¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¡¢¤¢¤Ä¤¢¤Ä¤Ò¤¨¤Ò¤¨¤Î¥·¥í¥Î¥ï¡¼¥ë¤ÇºÆ¸½¡£¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î´Ö¤Ë¤Ï¥Ð¥Ê¥Ê¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤¬¶´¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£¾å¤«¤é¥Ð¥Ê¥Ê¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤Û¤í¶ì¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤È¥³¥³¥¢É÷Ì£¤Î¥Õ¥£¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ì¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤¢¤Ä¤¢¤Ä¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤Ò¤¨¤Ò¤¨¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ÈÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢Í¥¤·¤¤´Å¤ß¤È¹á¤ê¤¬Â¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥·¥í¥Î¥ï¡¼¥ë¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥¸¥§¥ê¥³¡Ù
¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤¥Ç¥¶¡¼¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥¸¥§¥ê¥³¤â¡¢Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£Å¹Æâ»Å¹þ¤ß¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥¸¥§¥ê¡¼¤Ë¡¢Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¥ê¥¥Ã¥É¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡£»Å¾å¤²¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¥½¡¼¥¹¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤Ç¥³¥¯¿¼¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥ê¥¥Ã¥É¤Î´Å¤ß¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¥¸¥§¥ê¡¼¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤ÏÁêÀÈ´·²¡£
¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥ª¡¼¥ì¡Ù
Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤Î¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢È©´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢¤Û¤Ã¤È¤ä¤¹¤é¤°°ìÇÕ¤Ë¡£¥³¥á¥ÀÅÁÅý¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥ê¥¥Ã¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥½¡¼¥¹¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£²¹¤á¤ë¤³¤È¤ÇÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¤Î´Å¤ß¤È¹á¤ê¤¬°ìÁØºÝÎ©¤Á¡¢´Å¤¤¹¬¤»¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³«È¯Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Û
Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤Ï¡¢Åìµþ¤ß¤ä¤²¤ÎÄêÈÖ¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯Í¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¡¢¥³¥á¥À¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤¯¤Ä¤í¤®¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊÅìµþ¤òË¬¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤Êý¤â¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤ò¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤ä¤ª¤«¤²°Ã¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤ÎºÆ¸½À¤È¥³¥á¥À¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢²¿ÅÙ¤â»îºî¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥·¥í¥Î¥ï¡¼¥ë¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ö¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤ò¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤µ¤»¡¢¤É¤³¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤âÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¼ï¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤È¥³¥á¥À¤Î¥³¥¯¿¼¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤ÎÁêÀ¤Î¤è¤µ¤ò³è¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥¸¥§¥ê¥³¡Ù¤Ï¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥ª¡¼¥ì¡Ù¤Ï¡¢¹á¤ê¤ä´Å¤ß¤¬ºÝÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¥À¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢¤¤Ã¤ÈËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼«¿®ºî¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Î½©¤Ï¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤È¤ª¤«¤²°Ã¤Ç¡¢Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤ò¸«¤£¤Ä¤±¤¿¤Ã¡¢¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ê²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¡Û
¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥·¥í¥Î¥ï¡¼¥ë¡Ù880±ß¡Á940±ß¡¿¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡§680±ß¡Á740±ß
¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥¸¥§¥ê¥³¡Ù660±ß¡Á900±ß
¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥ª¡¼¥ì¡Ù600±ß¡Á840±ß
¡Ú¤ª¤«¤²°Ã¡Û
¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥·¥í¥Î¥ï¡¼¥ë¡Ù980±ß¡Á1050±ß¡¿¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡§720±ß¡Á790±ß
¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥ª¡¼¥ì¡Ù690±ß¡Á830±ß
¢£ÈÎÇä´ü´Ö
10·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á12·î¾å½Ü¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ
Á´¹ñ¤Î¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¡¢¤ª¤«¤²°Ã
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÍ¥¤·¤¤´Å¤ß¤È¹á¤ê¡ª¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥·¥í¥Î¥ï¡¼¥ë¡Ù
¡¡¡ÖÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¥ï¡¼¥ë¥É¡×¤Ï¡¢1991Ç¯¤Ë¡È¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÅìµþ¤ß¤ä¤²¡É¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡£¥Ð¥Ê¥Ê¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤Ë¤È¤³¤È¤ó¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¿ô¡¹¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤Î¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯Í¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¡¢¤¢¤Ä¤¢¤Ä¤Ò¤¨¤Ò¤¨¤Î¥·¥í¥Î¥ï¡¼¥ë¤ÇºÆ¸½¡£¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¤Î´Ö¤Ë¤Ï¥Ð¥Ê¥Ê¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤¬¶´¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£¾å¤«¤é¥Ð¥Ê¥Ê¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ë¤Û¤í¶ì¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤È¥³¥³¥¢É÷Ì£¤Î¥Õ¥£¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ì¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¤¢¤Ä¤¢¤Ä¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¤È¤Ò¤¨¤Ò¤¨¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ÈÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢Í¥¤·¤¤´Å¤ß¤È¹á¤ê¤¬Â¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¥·¥í¥Î¥ï¡¼¥ë¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥¸¥§¥ê¥³¡Ù
¿©´¶¤¬³Ú¤·¤¤¥Ç¥¶¡¼¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¥¸¥§¥ê¥³¤â¡¢Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ë¡£Å¹Æâ»Å¹þ¤ß¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¥¸¥§¥ê¡¼¤Ë¡¢Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¥Ð¥Ê¥Ê¥ê¥¥Ã¥É¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡£»Å¾å¤²¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¥½¡¼¥¹¤È¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤Ç¥³¥¯¿¼¤µ¤ò¥×¥é¥¹¡£¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥ê¥¥Ã¥É¤Î´Å¤ß¤È¥³¡¼¥Ò¡¼¥¸¥§¥ê¡¼¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤ÏÁêÀÈ´·²¡£
¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥ª¡¼¥ì¡Ù
Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤Î¥Û¥Ã¥È¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢È©´¨¤¤µ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¡¢¤Û¤Ã¤È¤ä¤¹¤é¤°°ìÇÕ¤Ë¡£¥³¥á¥ÀÅÁÅý¤Î¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¥Ð¥Ê¥Ê¥ê¥¥Ã¥É¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¡¢¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥½¡¼¥¹¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£²¹¤á¤ë¤³¤È¤ÇÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¤Î´Å¤ß¤È¹á¤ê¤¬°ìÁØºÝÎ©¤Á¡¢´Å¤¤¹¬¤»¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ë¥É¥ê¥ó¥¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³«È¯Ã´Åö¼Ô¥³¥á¥ó¥È¡Û
Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤Ï¡¢Åìµþ¤ß¤ä¤²¤ÎÄêÈÖ¤È¤·¤Æ¡¢Éý¹¤¤¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë°¦¤µ¤ì¤ë¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¡¢¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯Í¥¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò¡¢¥³¥á¥À¤¬ÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¤¯¤Ä¤í¤®¤È¤È¤â¤Ë¡¢Á´¹ñ¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊÅìµþ¤òË¬¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤Êý¤â¡¢º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤ò¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤ä¤ª¤«¤²°Ã¤Ç¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¥á¥Ë¥å¡¼³«È¯¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤ÎºÆ¸½À¤È¥³¥á¥À¤é¤·¤µ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢²¿ÅÙ¤â»îºî¤ò½Å¤Í¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥·¥í¥Î¥ï¡¼¥ë¡Ù¤Ï¡¢¥Ç¥Ë¥Ã¥·¥å¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´Ö¤Ë¥Ð¥Ê¥Ê¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤ò¤«¤¯¤ì¤ó¤Ü¤µ¤»¡¢¤É¤³¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤âÅìµþ¤Ð¤ÊÆà¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2¼ï¤Î¥É¥ê¥ó¥¯¤Ï¡¢Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤È¥³¥á¥À¤Î¥³¥¯¿¼¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¤ÎÁêÀ¤Î¤è¤µ¤ò³è¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥¸¥§¥ê¥³¡Ù¤Ï¿©´¶¤¬³Ú¤·¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥ª¡¼¥ì¡Ù¤Ï¡¢¹á¤ê¤ä´Å¤ß¤¬ºÝÎ©¤Ä¤è¤¦¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥³¥á¥À¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤Ë¤â¡¢¤¤Ã¤ÈËþÂ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¼«¿®ºî¤Ç¤¹¡£¤¼¤Ò¤³¤Î½©¤Ï¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¤È¤ª¤«¤²°Ã¤Ç¡¢Åìµþ¤Ð¤ÊÆà¤ò¸«¤£¤Ä¤±¤¿¤Ã¡¢¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¾¦ÉÊ³µÍ×¡Ê²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ¡Ë
¡Ú¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¡Û
¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥·¥í¥Î¥ï¡¼¥ë¡Ù880±ß¡Á940±ß¡¿¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡§680±ß¡Á740±ß
¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥¸¥§¥ê¥³¡Ù660±ß¡Á900±ß
¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥ª¡¼¥ì¡Ù600±ß¡Á840±ß
¡Ú¤ª¤«¤²°Ã¡Û
¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥·¥í¥Î¥ï¡¼¥ë¡Ù980±ß¡Á1050±ß¡¿¥ß¥Ë¥µ¥¤¥º¡§720±ß¡Á790±ß
¡ØÅìµþ¤Ð¤ÊÆà ¥ª¡¼¥ì¡Ù690±ß¡Á830±ß
¢£ÈÎÇä´ü´Ö
10·î30Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á12·î¾å½Ü¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ
Á´¹ñ¤Î¥³¥á¥ÀàÝàêÅ¹¡¢¤ª¤«¤²°Ã