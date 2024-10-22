【Steam：「AI/セロエスケープ アニバーサリーセール」】
セール期間：10月22日～11月5日2時

　Steamにて、スパイク・チュンソフトの対象ソフトがお得に買えるセール「AI/セロエスケープ アニバーサリーセール」を開催している。セール期間は11月5日2時まで。

　本セールは、「AI: ソムニウムファイル」の発売5周年を記念したセールで、「AI」シリーズや「セロエスケープ」シリーズを対象に、最大85%オフのお買い得価格で販売しているほか、複数のソフトをセットにしたお得なバンドルも販売している。

□Steam「AI/セロエスケープ アニバーサリーセール」のページ

「AI/セロエスケープ アニバーサリーセール」対象商品（一部抜粋）

「AI: ソムニウムファイル」

セール価格：660円（85%オフ）

「AI：ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ」

セール価格：2,244円（70%オフ）

「Zero Escape: The Nonary Games」

セール価格：957円（70%オフ）

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