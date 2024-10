【Steam:「AI/セロエスケープ アニバーサリーセール」】セール期間:10月22日~11月5日2時

Steamにて、スパイク・チュンソフトの対象ソフトがお得に買えるセール「AI/セロエスケープ アニバーサリーセール」を開催している。セール期間は11月5日2時まで。

本セールは、「AI: ソムニウムファイル」の発売5周年を記念したセールで、「AI」シリーズや「セロエスケープ」シリーズを対象に、最大85%オフのお買い得価格で販売しているほか、複数のソフトをセットにしたお得なバンドルも販売している。

□Steam「AI/セロエスケープ アニバーサリーセール」のページ

「AI/セロエスケープ アニバーサリーセール」対象商品(一部抜粋)

「AI: ソムニウムファイル」

「AI:ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ」

「Zero Escape: The Nonary Games」

セール価格:660円(85%オフ)セール価格:2,244円(70%オフ)セール価格:957円(70%オフ)

(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C)2016 Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.