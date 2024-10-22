Steamにてスパイク・チュンソフトの「AI」や「ゼロエスケープ」シリーズがお得に買えるアニバーサリーセール開催！最大85%オフのお買い得価格
【Steam：「AI/セロエスケープ アニバーサリーセール」】
セール期間：10月22日～11月5日2時
(C)Spike Chunsoft Co., Ltd. All Rights Reserved.
セール期間：10月22日～11月5日2時
Steamにて、スパイク・チュンソフトの対象ソフトがお得に買えるセール「AI/セロエスケープ アニバーサリーセール」を開催している。セール期間は11月5日2時まで。
本セールは、「AI: ソムニウムファイル」の発売5周年を記念したセールで、「AI」シリーズや「セロエスケープ」シリーズを対象に、最大85%オフのお買い得価格で販売しているほか、複数のソフトをセットにしたお得なバンドルも販売している。
□Steam「AI/セロエスケープ アニバーサリーセール」のページ
「AI/セロエスケープ アニバーサリーセール」対象商品（一部抜粋）
「AI: ソムニウムファイル」セール価格：660円（85%オフ）
「AI：ソムニウムファイル ニルヴァーナ イニシアチブ」セール価格：2,244円（70%オフ）
「Zero Escape: The Nonary Games」セール価格：957円（70%オフ）
Steam 「AI / ZERO ESCAPE アニバーサリーセール」開催- スパイク・チュンソフト (@spikechunsoft) October 22, 2024
『AI: ソムニウムファイル』の5周年🎉を記念したセールが本日より開始！#AIソムニウムファイル、#ZEROESCAPE シリーズが最大85%オフ！
さらにお得なバンドル販売も‼
特設ページ▼https://t.co/jF3oau3ztw pic.twitter.com/mrLVJ65yJ6
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