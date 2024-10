Amazon Original ドラマ「龍が如く 〜Beyond the Game〜」新ビジュアル

大人気ゲーム「龍が如く」シリーズが、ついにドラマとして実写化!Amazon Original ドラマ「龍が如く 〜Beyond the Game〜」が、2024年10月25日(金)から、Prime Videoで世界240以上の国と地域で独占配信される。このたび、豪華俳優陣と迫力の本予告が解禁された。

主人公・桐生一馬(竹内涼真さん)と兄弟分の錦山彰(賀来賢人さん)

桐生や錦の幼馴染で家族思いの澤村由美(河合優実さん)

桐生たちが育った児童養護施設「ひまわり」を運営し、桐生たちの父親代わりでもある風間新太郎(唐沢寿明さん)

犯人を追う東城会会長(佐藤浩市さん)

その暴れっぷりから「嶋野の狂犬」と呼ばれるヤクザ真島吾朗(青木崇高さん)

ゲーム「龍が如く」シリーズは、“大人向けのエンターテインメント作品”というコンセプトのもと、セガより2005年に誕生。巨大歓楽街を舞台に、主人公たちの人間模様を描き、これまでのゲームでは決して踏み込むことのできなかったリアルな現代日本を表現したことで、世界中で愛される作品となった。本作は、ゲームと同様に歓楽街・神室町を舞台に、“堂島の龍”と呼ばれる主人公・桐生一馬の成長物語をオリジナル脚本で描くクライム・サスペンスアクションとなる。本作の見どころは、何と言っても豪華キャストによる熱演だ。主演の桐生一馬役には竹内涼真さんが抜擢。そして、錦山彰役には賀来賢人さん、真島吾朗役には青木崇高さんが名を連ねる。さらに、桐生の幼なじみで家族思いの澤村由美役に河合優実さん、錦の妹・錦山ミホ役に中山ひなのさん、桐生たちの父親代わりである風間新太郎役は唐沢寿明さんが演じる。河合優実さんは「世界中で愛されているゲームが原作であること、撮影現場や制作のスケール感という意味でも、初めて体験するような要素がとても多く、作品の胸を借りるつもりで飛び込みました」とコメント。唐沢寿明さんは、「まさか自分が『龍が如く』の世界に入るとは思ってもいなかったので驚きました。親のいない桐生たちにとって、風間はとても重要な役どころです」と、本作への参加に驚きと期待を寄せている。さらに、東城会会長の佐々木大吾役には佐藤浩市さん、伊達刑事役には元関ジャニ∞(現SUPER EIGHT)の渋谷すばるさん、元警察官で凄腕の情報屋である“サイの花屋”役に前野朋哉さん、クラブセレナの麗奈ママ役に高岡早紀さん、近江連合の会長・郷田仁役に宇崎竜童さん、堂島組の組長役に加藤雅也さんなど、錚々たる顔ぶれが集結し、神室町の熱い人間ドラマを描き出す。物語は1995年と2005年という2つの時間軸を行き来しながら展開していく。1995年、桐生たちは児童養護施設「ひまわり」で暮らしていた。しかし、ある事件をきっかけに、彼らは堂島組という闇の世界に足を踏み入れることになる。そして10年後の2005年。錦は堂島組長に、由美はクラブのママになっていた。そんな中、百億円強奪事件が起こり、錦や由美に危険が及んでいることを知ると、桐生は再び神室町へ戻ることを決意する――。予告映像では、「おれは、龍になりたかった」というセリフにはじまり、神室町の熱き人間模様と、奪われた100億円の行方をめぐるヤクザの抗争を描くサスペンス・アクションシーンが映し出されている。竹内涼真さん演じる桐生一馬が、どのように“堂島の龍”として成長していくのか。そして、彼を取り巻く人々の運命はどうなるのか。「龍が如く〜Beyond the Game〜」は、2024年10月25日(金)よりPrime Videoで世界独占配信開始。全6話で贈る、この秋最大のクライム・サスペンスアクションドラマをお見逃しなく!「龍が如く 〜Beyond the Game〜」配信日:2024年10月25日(金)よりPrime Videoにて世界独占配信話数:全6話(2024年10月25日、11月1日に各3話ずつ配信)吹替版を含む30以上の言語の字幕・吹替版を同時配信キャスト:竹内涼真賀来賢人河合優実、 渋谷すばる、青木崇高中山ひなの、前野朋哉、宇野祥平森田望智、 高岡早紀、佐藤浩市加藤雅也、宇崎竜童唐沢寿明原作:セガ「龍が如く」シリーズ監督:武正晴 滝本憲吾エグゼクティブプロデューサー:Erik Barmack Roberto Grande Joshua Long脚本/ストーリー:Sean Crouch&中村勇吾日本語脚本/脚本:吉田康弘 山田佳奈制作プロダクション:ザフール(C)2024 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.