ATEEZ日本デビュー5周年記念！WOWOWにて5ヵ月連続で特番放送・配信決定

■ATEEZを特集した9本の番組をラインナップ!

ATEEZが2024年12月に迎える日本デビュー5周年を記念して、WOWOWにて5ヵ月連続でATEEZの番組が放送・配信される。

11月からスタートする今回の特集には9本の番組がラインナップ。2024年8月に彼らが初出演した都市型音楽フェス『SUMMER SONIC 2024』でのパフォーマンスをはじめ、同年8月に行われた日本初開催のファンミーティング、同年2月に収録した『ATEEZ スペ シャル!春の大運動会』、さらに2022年3月にWOWOWが韓国から生中継で届けた一夜限りの単独ライブ、そして同年7月に行われた日本初開催の単独ライブを含むさまざまなコンテンツでATEEZをたっぷりと送る。

その他、特別な番組も順次公開される。

【ラインナップ】

『ATEEZ 2024 FANMEETING IN JAPAN』

11/10(日)17:00~

WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後~アーカイブ配信あり

内容:ATEEZが開催した日本初のファンミーティングより、東京公演の模様をWOWOWで独占放送・配信。

2024年4月にはアメリカ最大級の音楽フェス『Coachella 2024』にK-POPボーイズグループ史上初の出演を果たし、さらに8月には日本屈指の大型フェス『SUMMER SONIC 2024』に初出演、東京会場ではMARINE STAGEに立った。とどまることを知らない勢いの中、同じ8月に開催されたのが今回の日本初のファンミーティングだ。世界を熱狂の渦に巻き込んできた彼らの圧倒的パフォーマンスをお見逃しなく。

出演:ATEEZ、古家正亨

収録日:2024年8月22日

収録場所:東京 東京ガーデンシアター

『ATEEZ THE FELLOWSHIP : BEGINNING OF THE END - JAPAN EDITION -』

12月放送・配信予定

※放送・配信終了後~アーカイブ配信あり

内容:次世代K-POPボーイズグループとして大注目のATEEZ。2022年1月からスタートしたワールドツアーは全席ソールドアウト。そんな彼らの一夜限りのライブは必見!

収録日:2022年3月27日

『BEHIND OF ATEEZ THE FELLOWSHIP : BEGINNING OF THE END - JAPAN EDITION -』

12月放送・配信予定

※放送・配信終了後~アーカイブ配信あり

内容:次世代K-POPボーイズグループ、ATEEZが行った一夜限りのライブの舞台裏を収めたビハインド番組を放送。 世界を魅了する、今大注目の8人の素顔に迫る。



『ATEEZ SUMMER SONIC 2024 special edition』

12月放送・配信予定

※放送・配信終了後~アーカイブ配信あり

2024年の夏も盛況の中で行われた都市型音楽フェスの代表格『SUMMER SONIC 2024』。その中から、8月18日、千葉・ZOZOマリンスタジアムのマリンステージで初出演を飾ったATEEZのパフォーマンスを、全曲送る。「Say My Name」「WAVE」などの初期を彩った名曲から、日本のファンに深く浸透している「Dreamers」「NOT OKAY」、さらには“WOWOW NBAバスケットボール(2023-24シーズン)”のエンディングテーマ「BOUNCY (K-HOT CHILLI PEPPERS)」の他、披露された楽曲は彼らの日韓における活躍をぎゅっと詰め込んだ究極のセットリスト。それらを、世界が認めたアグレッシブかつ迫力に満ちたパフォーマンスで、会場を埋め尽くした音楽ファンに見せつけた一部始終がよみがえる。

収録日:2024年8月18日

収録場所:千葉 ZOZOマリンスタジアム

『ATEEZ 2022 WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BEGINNING OF THE END] in JAPAN』

2025年1月放送・配信予定

※放送・配信終了後~1ヵ月間アーカイブ配信あり

韓国だけでなく、海外での評価も著しいATEEZ。ワールドツアーの一環でついに実現となった日本での初単独公演から最終日のステージを放送。

収録日:2022年7月18日

収録場所:神奈川 ぴあアリーナMM

『ATEEZ 2022 WORLD TOUR in JAPAN WOWOW BEHIND THE SCENE』

2025年1月放送・配信予定

※放送・配信終了後~1ヵ月間アーカイブ配信あり

内容:日本での単独アリーナツアーを開催したATEEZ。この公演を控えた彼らへのインタビューやバックステージなど、さまざまなメンバーの姿を届ける特別なプログラム。

収録日:2022年7月18日ほか

『ATEEZ スペシャル!春の大運動会』

2025年1月放送・配信予定

※放送・配信終了後~アーカイブ配信あり

ATEEZのメンバーが2チームに分かれて対決。歌とダンスだけにとどまらない彼らの魅力を愛嬌たっぷりの“運動会”WOWOW限定版で届ける。

収録日:2024年2月

収録場所:東京 有明スポーツセンター

『ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] IN CHIBA』

2025年2月放送・配信予定

※放送・配信終了後~1ヵ月間アーカイブ配信あり

ATEEZが2022年10月からスタートしたワールドツアーの中から日本・幕張メッセでのライブを放送。

収録日:2022年12月12日

収録場所:千葉 幕張メッセ

『ATEEZ WORLD TOUR [THE FELLOWSHIP : BREAK THE WALL] ANCHOR IN JAPAN』

2025年3月放送・配信予定

※放送・配信終了後~1ヵ月間アーカイブ配信あり

世界を席巻するATEEZ。ファンの熱い声援に応えた、ワールドツアーの日本アンコール公演から、ツアーファイナルの模様を放送・配信。

収録日:2023年5月7日

収録場所:兵庫 ワールド記念ホール

メイン写真:(C)ユニバーサルミュージック

番組サイト

https://www.wowow.co.jp/music/ateez/

ATEEZ OFFICIAL SITE

https://ateez-official.jp/