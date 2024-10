ONE PACT、日本活動で印象に残っていることは？最近のブームも明かす「ファンが増えて嬉しいです」

「BOYS PLANET」出演メンバーを中心に構成されたONE PACTがカムバック! 今回リリースを記念して、Kstyleをご覧の皆さんに動画メッセージが到着しました。10月18日、2ndミニアルバム「[fallIn']」をリリースした彼らは、1曲ずつリスニングポイントを紹介。メンバーも「アルバム全体がひとつのストーリーになっている」と太鼓判を押しています。また、最近ハマっているものや、印象に残っている日本活動にも言及。ファンへの並々ならぬ愛情が垣間見えるコメントに注目です。

■リリース情報

2ndミニアルバム「[fallIn']」

好評リリース中

配信先リストはこちら



<収録曲>

01. At the last moment

02. DESERVED

03. I still do

04. Reach you

05. Next Life

06. My Dear



■関連サイト

ONE PACT 日本公式HP