セガ フェイブより、バーチャルシンガー『初音ミク』とセガのキッズカードゲーム『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』のコラボ企画がスタート!

アミューズメント専用景品“セガプライズ”をはじめ、オンラインくじやグッズなど様々なグッズが展開される予定です☆

セガ フェイブ『初音ミク』×『オシャレ魔女 ラブand ベリー』コラボ企画

特設ページURL:https://segaplaza.jp/lp/special/miku-loveandberry/

歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる”歌声合成ソフトウェア”「初音ミク」と、2004年から2008年まで稼働していた、セガ開発のキッズ向けのカードゲーム『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』がコラボレーション!

「クリエイターの力で様々な姿に変身できる『初音ミク』」と「ユーザーの手で様々な衣装に変身する『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』」との夢のセッションです。

セガ フェイブからはアミューズメント専用景品“セガプライズ”をはじめ、オンラインくじやグッズなど様々なグッズを展開予定。

今回はセガプライズから2025年3月より順次展開されるアミューズメント専用景品を紹介していきます☆

スタンド付クリアキーチェーン “ラブ and ベリー&初音ミク”

登場予定:2025年3月より順次

種類:全4種

投入店舗:全国のゲームセンターおよびオンラインクレーンサービス

音符やハートマークを散りばめた、専用スタンド付きのクリアキーチェーン。

「初音ミク」と「ラブ」・「ベリー」のチェンジした衣装姿に注目です☆

ふわぷち Mぬいぐるみ “初音ミク”ラブ衣装Ver.

登場予定:2025年4月より順次

種類:全1種

投入店舗:全国のゲームセンターおよびオンラインクレーンサービス

ピンク色、リボン、ハートを使ったおしゃれが大好きな「ラブ」の衣装を着た「初音ミク」のぬいぐるみ。

フロントに虹をあしらったカラフルな衣装で登場します。

ふわぷち Mぬいぐるみ “初音ミク”ベリー衣装Ver.

登場予定:2025年4月より順次

種類:全1種

投入店舗:全国のゲームセンターおよびオンラインクレーンサービス

スポーティーでカッコイイ、ちょっと大人めなおしゃれが大好きな「ベリー」の衣装姿の「初音ミク」もラインナップ。

ショート丈のシャツや腕に巻いたリストバンドもしっかり再現されています。

「初音ミク」と『オシャレ魔女 ラブ and ベリー』がコラボしたプライズやくじ、グッズなどがラインナップ。

セガ フェイブが展開する『初音ミク』×『オシャレ魔女 ラブand ベリー』コラボ企画の紹介でした☆

※登場時期は予告なく変更、または展開中止になる場合があります

