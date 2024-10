鈴木奈々×横山由依がMC！TOKYO MX『Trend Labo TV〜girls talking〜』

メインMC鈴木奈々、横山由依がアシスタントMCを務める女子会風トレンド研究情報番組『Trend Labo TV〜girls talking〜』が10月23日(水)25時30分よりTOKYO MXにて放送を開始します。

レギュラー出演のRちゃん、せいせい、紺野ぶるま、女子研究大学 18号、Rere.を迎えて、トレンドやバズっていることを徹底研究し届けられます。

TOKYO MX『Trend Labo TV〜girls talking〜』

番組名 : 『Trend Labo TV〜girls talking〜』

放送日時 : 毎月第4水曜日25時30分〜26時30分(TOKYO MX)

配信日時 : 毎月第4水曜日26時30分〜

(YouTube・FOD・ビデオマーケット・カンテレドーガ)

番組出演者: 鈴木奈々、横山由依、Rちゃん、せいせい、紺野ぶるま、

女子研究大学18号、Rere. 他

番組 HP : https://trend-labo.tv

企画 : インバースホールディングス株式会社

制作著作 : インバースホールディングス株式会社

<YouTube 公式チャンネル>

URL: https://www.youtube.com/@TrendLaboTV

<X 公式アカウント>

URL: https://x.com/trendlabotv

<Instagram 公式アカウント>

URL: https://www.instagram.com/trend.labo.tv

■『Trend Labo TV〜girls talking〜』とは?

トレンドやバズっていることを研究するガールズトーク番組。

エンタメ、ライフスタイル、美容、恋愛、ニュースなど、今の流行りを徹底研究し発信していきます。

放送時間は、毎月第4水曜日25時30分〜26時30分。

公式YouTube、FOD、ビデオマーケット、カンテレドーガでも放送終了後の26時30分〜見逃し配信を見ることができます。

■出演者紹介

メインMCを務めるのは、お茶の間を笑顔にすることをモットーに常に全力な姿勢で挑み好感度抜群の国民的タレント・鈴木奈々。

女性アイドルグループAKB48の元メンバーで2代目総監督を務めた・横山由依がアシスタントMCとして就任します。

さらに、YouTubeチャンネル登録者数84万人超え、美のカリスマとしても人気のRちゃん、美容が大好き、「nuts」専属モデルとして活躍する人気モデル・せいせい(田向星華)、即興謎かけでお馴染、「女芸人No.1決定戦 THE W」3年連続ファイナリストで現在は一児の母になり活躍するピン芸人・紺野ぶるま、ゲーム実況などを中心に活動する5人組VTuberグループ「女子研究大学」の18号、モデルやTikTokで活躍中、ダンス動画が人気でフォロワーは36万人超え・Rere.が番組を華やかに盛り上げます。

