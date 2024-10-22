Ê¡²¬»Ô¤Ø¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇ¤ÇµíÐ§¤¬àÈï¤ì¤ëá¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤é¤·¤¤¡¡µíÐ§¥Þ¥Ë¥¢¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¡¢¤¤¤«¤¬¡©
µíÐ§¤Ã¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
µíÆù¤Ë¥¿¥Þ¥Í¥®¡¢´Å¿É¤¤Ì£ÉÕ¤±¡£¤â¤¦¡¢´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¡£¹È¥·¥ç¥¦¥¬¤È¤ÎÁêÀ¤â¥Ð¥Ä¥°¥ó¡£¤ª¤¤¤·¤¹¤®¤ë¤¬¤¢¤Þ¤ê¡¢¡Ö¾ï¤Ë¤½¤Ð¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëµíÐ§°¦¹¥²È¤â¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤ÊµíÐ§¥Þ¥Ë¥¢¤ËÏ¯Êó¤À¡£É®¼Ô¤Ï¤¢¤ëÆü¡¢¤³¤ó¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯¸«¤·¤¿¡£
Çò¤´¤Ï¤ó¤È¡¢¤³¤ó¤â¤êÀ¹¤é¤ì¤¿µíÐ§¤Î¶ñÉôÊ¬¡£
¤³¤ì¤Ï°ìÂÎ¡¢²¿¤Ê¤Î¤«¡©
É®¼Ô¤¬¤³¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©Ê¡²¬»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ÎÊÖÎéÉÊ¾Ò²ð¥Ú¡¼¥¸¡£
¤½¤ÎÌ¾¤â¨¡¨¡¡ÖÇîÂ¿ÏÂµíÐ§¤ÊË¹»Ò¡×¤À¡£
¤½¤¦¡£¤³¤ÎµíÐ§¡¢ËÜÊª¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¿©ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë¡£¤·¤«¤â¡¢ÇòÊÆ¤ÎÉôÊ¬¤¬¥Ä¥Ð¤Î¤è¤¦¤Ë¿¤Ó¤Æ¡¢Ë¹»Ò¤Ã¤Ý¤¤·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
SNS±Ç¤¨¤Ë¤¦¤Ã¤Æ¤Ä¤±
Ê¡²¬»Ô¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡ÖÇîÂ¿ÏÂµíÐ§¤ÊË¹»Ò¡×¤Ï9Ëü9000±ß¤ò´óÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌã¤¨¤ëÊÖÎéÉÊ¤À¡£
¤É¤¦¤¤¤¦·Ð°Þ¤Ç¤³¤ÎÉÊ¤¬ÊÖÎéÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï2024Ç¯10·î18Æü¡¢Æ±¥°¥Ã¥º¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿©ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥µ¥ó¥×¥ëRiKi¡×¡ÊÊ¡²¬»ÔÆî¶è¡ËÂåÉ½¤Î¶¶ËÜÍÎ²ð¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¶¶ËÜ¤µ¤ó¤Ï¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¿©ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë¤ò»È¤Ã¤¿Ë¹»Ò¤òºî¤ê»Ï¤á¤¿¡£
´¶À÷¾É³ÈÂç¤Î±Æ¶Á¤Ç·Ð±ÄÉÔ¿¶¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°û¿©Å¹¤ò±þ±ç¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤«¤é¡Ö¿©ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ²¿¤«ºî¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤À¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖºÇ½é¤ÏÇîÂ¿¥é¡¼¥á¥ó¤Ç²¿¤«ºî¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æºî¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¤Ë¤â¿§¡¹¤Èºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ë¡¢¡ØÇîÂ¿ÏÂµí¤âÃÏ¸µ¤ÎÃÜ»ºÇÀ²È¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬´èÄ¥¤Ã¤Æºî¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¤ó¤À¤è¡Ù¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤â±þ±ç¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¡¢¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¶¶ËÜ¤µ¤ó¡Ë
¤½¤¦¤·¤Æºî¤Ã¤¿ºîÉÊ¤¿¤Á¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ï¸òÎ®¤Î¤¢¤ë°û¿©Å¹¤Ë¿ÊÄè¤¹¤ë¤Ë¤È¤É¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ºîÉÊ¤Î¤³¤È¤ò¤â¤Ã¤È¹¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¡¢2024Ç¯¤«¤é¿©ÉÊ¥µ¥ó¥×¥ë¤ÎÈï¤êÊª¥·¥ê¡¼¥º¤ò»Ô¤Î¤Õ¤ë¤µ¤ÈÇ¼ÀÇÊÖÎéÉÊ¤Ë¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤½¤¦¤À¡£
¡Ö°ì±þ¡¢Ë¹»Ò¤È¤·¤ÆÈï¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æüº¹¤·¤òÈò¤±¤ë¤È¤«³°¤òÊâ¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÍÑÅª¤Ê»È¤¤Êý¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤¢¤¯¤Þ¤ÇSNS±Ç¤¨¤Ê¤É¤Î¤¿¤á¤Ë»È¤¦¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡×¡Ê¶¶ËÜ¤µ¤ó¡Ë
¤¤¤Ã¤½Æ¬¤«¤éÈï¤ê¤¿¤¤¤Û¤ÉµíÐ§¤¬¹¥¤¤À¡¢¤È¤¤¤¦°¦¹¥²È¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢»î¤·¤Ë1¤Ä¥²¥Ã¥È¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¡©
µíÐ§¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡ÖÇîÂ¿¥«¥ì¡¼¤ÊË¹»Ò¡×¤ä¡Ö¤«¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡ªÊ¡²¬¥È¥Þ¥È¥Ñ¥¹¥¿¡×¡ÖÇîÂ¿¤Î¥ª¥à¥é¥¤¥¹¤ÊË¹»Ò¡×¡ÖÇîÂ¿¥°¥ë¥á¤¦¤Ê½Å¤ÊË¹»Ò¡×......¤È¤¤¤Ã¤¿Ë¹»ÒÎà¤ä¡¢¡ÖÇîÂ¿ÌÀÂÀ»Ò¤Ê¥Þ¥ë¥Á¥¹¥¿¥ó¥É¡×¡ÖÇîÂ¿ñ»Ò¤Ê¥³¡¼¥¹¥¿¡¼¡õÈ¤ÃÖ¤¡×¤Ê¤É¤Î»¨²ß¤¬ÊÖÎéÉÊ¤È¤·¤ÆÅÐÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ê»¤»¤Æ¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£