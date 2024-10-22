欧州株 総じて軟調にはじまる 独ＤＡＸの上昇はＳＡＰ急伸の影響色濃く 欧州株 総じて軟調にはじまる 独ＤＡＸの上昇はＳＡＰ急伸の影響色濃く

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欧州株 総じて軟調にはじまる 独ＤＡＸの上昇はＳＡＰ急伸の影響色濃く

東京時間16:27現在

英ＦＴＳＥ100 8288.34（-29.90 -0.36%）

独ＤＡＸ 19568.24（+107.05 +0.55%）

仏ＣＡＣ40 7526.91（-9.32 -0.12%）

スイスＳＭＩ 12216.42（-45.45 -0.37%）

※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



米株価指数先物 時間外取引

東京時間16:27現在

ダウ平均先物DEC 24月限 43099.00（-78.00 -0.18%）

Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限 5886.25（-10.00 -0.17%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 24月限 20470.00（-49.50 -0.24%）



※独ＳＡＰが５％超高。第３四半期決算でクラウド関連の収入が増加、ＡＩ活用が奏功

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