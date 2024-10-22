欧州株　総じて軟調にはじまる　独ＤＡＸの上昇はＳＡＰ急伸の影響色濃く
東京時間16:27現在
英ＦＴＳＥ100　 8288.34（-29.90　-0.36%）
独ＤＡＸ　　19568.24（+107.05　+0.55%）
仏ＣＡＣ40　 7526.91（-9.32　-0.12%）
スイスＳＭＩ　 12216.42（-45.45　-0.37%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

米株価指数先物　時間外取引
東京時間16:27現在
ダウ平均先物DEC 24月限　43099.00（-78.00　-0.18%）
Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限　5886.25（-10.00　-0.17%）
ＮＡＳＤＡＱ100先物DEC 24月限　20470.00（-49.50　-0.24%）

※独ＳＡＰが５％超高。第３四半期決算でクラウド関連の収入が増加、ＡＩ活用が奏功