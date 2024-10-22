¡ÖSMILE-UP.¡×Èï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¡¦ÄêÄÍÀ¿°Ñ°÷Ä¹¤¬»àµî¡¡Åì»³µªÇ·¼ÒÄ¹¡ÖÈï³²µßºÑ¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¡ÖSMILE-UP.¡×¤Ï22Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸Î¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî¸µ¼ÒÄ¹¤Ë¤è¤ëÀ²Ã³²¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Èï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤òÌ³¤á¤ëÄêÄÍÀ¿°Ñ°÷Ä¹¤¬13Æü¤Ë»àµî¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£Åì»³µªÇ·¼ÒÄ¹¤¬ÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È¤È¡¢º£¸å¤ÎÈï³²µßºÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û3·î¤Ë¤Ï¡ÄSMILE-UP.Project¤ÇÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤ÎÄ®Ìî¾®³Ø¹»Ë¬¤ì¤¿¥¥ó¥×¥ê¤é
¡¡È¯É½¤Ç¤Ï¡ÖÈï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ ÄêÄÍÀ¿°Ñ°÷Ä¹¤Î¤´ÀÂµîµÚ¤Óº£¸å¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÊÀ¼Ò¤Ï¡¢2023Ç¯9·î13Æü°ÊÍè¡¢³°ÉôÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëºÆÈ¯ËÉ»ßÆÃÊÌ¥Á¡¼¥à¤ÎÄó¸À¤Ë½¾¤¤¡¢ÊÀ¼Ò¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿Î©¾ì¤Ë¤¢¤ê¡¢ºÛÈ½´±¤Î·Ð¸³¤òÍ¤¹¤ëÊÛ¸î»Î3Ì¾¡ÊÄêÄÍÀ¿»á¡¢¿ù¸¶Îï»á¡¢¿¹ÎÑÍÎ»á¡Ë¤ò°Ñ°÷¤È¤¹¤ë¡ØÈï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¡Ù¤òÀßÃÖ¤·¡¢1Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Èï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤ÎÈ¯Â°ÊÍè¡¢Æ±°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤Ç¤¢¤é¤ì¤¿ÄêÄÍÀ¿»á¤¬¡¢2024Ç¯10·î13Æü¤ËµÞÉÂ¤Ë¤è¤ê¤´ÀÂµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö°Ñ°÷Ä¹¤È¤·¤ÆÈï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤Î¶ÈÌ³¤ò¡¢Ç®°Õ¤ò¤â¤Ã¤ÆÆ³¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Æ±»á¤ÎÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤Ë¡¢ÊÀ¼Ò¤È¤·¤Æ¤âÈó¾ï¤Ë¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¤´¿ÔÎÏ¤Ë¿¼¤¯¸æÎé¤ò¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿´¤è¤ê¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÉÅé¤·¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÈï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ù¸¶Îï°Ñ°÷µÚ¤Ó¿¹ÎÑÍÎ°Ñ°÷¤Ë¤Æ¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Ë´Õ¤ß¡¢¿ù¸¶Îï°Ñ°÷¤ò°Ñ°÷Ä¹Âå¹Ô¤È¤·¤Æ¡¢¿ù¸¶Îï°Ñ°÷µÚ¤Ó¿¹ÎÑÍÎ°Ñ°÷¤Î2Ì¾ÂÎÀ©¤Ë¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Èï³²¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÊä½þ¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤È¤Î»ö¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤ÎÅì»³µªÇ·ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤â¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÄêÄÍÀ¿ÀèÀ¸¤Î¤´ÀÂµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÄêÄÍÀèÀ¸¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤è¤ê¡¢Èï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤ò¤ªÌ³¤á¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÛÈ½´±¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÀ²Ã³²»ö°Æ¤Ë·È¤ï¤é¤ì¤¿¤´·Ð¸³¤«¤é¡¢500Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¤´¿½¹ð¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¿×Â®¤Ç¸øÊ¿¤ÊÊä½þ¼êÂ³¤¤¬¿Ê¤à¤è¤¦¡¢Ìó1Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¿¿Ùõ¤«¤ÄÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿ÔÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾Êý¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤´¿´Ï«¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤È¤âÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤³¤³¤ËÊÀ¼Ò¤òÂåÉ½¤·¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãï¿´¤«¤é°¥Åé¤Î°Õ¤òÊû¤²¡¢¤´²ÈÂ²¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é¤ª²ù¤ä¤ß¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÊÀ¼Ò¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÈï³²¤Ë¤¢¤ï¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò¶»¤Ë¡¢Èï³²µßºÑ¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡Û3·î¤Ë¤Ï¡ÄSMILE-UP.Project¤ÇÀÐÀî¸©ÎØÅç»Ô¤ÎÄ®Ìî¾®³Ø¹»Ë¬¤ì¤¿¥¥ó¥×¥ê¤é
¡¡È¯É½¤Ç¤Ï¡ÖÈï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ ÄêÄÍÀ¿°Ñ°÷Ä¹¤Î¤´ÀÂµîµÚ¤Óº£¸å¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡ÖÊÀ¼Ò¤Ï¡¢2023Ç¯9·î13Æü°ÊÍè¡¢³°ÉôÀìÌç²È¤Ë¤è¤ëºÆÈ¯ËÉ»ßÆÃÊÌ¥Á¡¼¥à¤ÎÄó¸À¤Ë½¾¤¤¡¢ÊÀ¼Ò¤«¤éÆÈÎ©¤·¤¿Î©¾ì¤Ë¤¢¤ê¡¢ºÛÈ½´±¤Î·Ð¸³¤òÍ¤¹¤ëÊÛ¸î»Î3Ì¾¡ÊÄêÄÍÀ¿»á¡¢¿ù¸¶Îï»á¡¢¿¹ÎÑÍÎ»á¡Ë¤ò°Ñ°÷¤È¤¹¤ë¡ØÈï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¡Ù¤òÀßÃÖ¤·¡¢1Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤ê¡¢Èï³²¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½þ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤³¤ÎÅÙ¡¢Èï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤ÎÈ¯Â°ÊÍè¡¢Æ±°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤Ç¤¢¤é¤ì¤¿ÄêÄÍÀ¿»á¤¬¡¢2024Ç¯10·î13Æü¤ËµÞÉÂ¤Ë¤è¤ê¤´ÀÂµî¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡º£¸å¤ÎÈï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤ÎÂÎÀ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¿ù¸¶Îï°Ñ°÷µÚ¤Ó¿¹ÎÑÍÎ°Ñ°÷¤Ë¤Æ¸¡Æ¤¤·¤¿·ë²Ì¡¢¸½ºß¤Î¾õ¶·¤Ë´Õ¤ß¡¢¿ù¸¶Îï°Ñ°÷¤ò°Ñ°÷Ä¹Âå¹Ô¤È¤·¤Æ¡¢¿ù¸¶Îï°Ñ°÷µÚ¤Ó¿¹ÎÑÍÎ°Ñ°÷¤Î2Ì¾ÂÎÀ©¤Ë¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÈÊÑ¤ï¤é¤º¡¢Èï³²¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ø¤ÎÊä½þ¶ÈÌ³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤È¤Î»ö¤Ç¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Æ±¼Ò¤ÎÅì»³µªÇ·ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤â¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¤ÎÄêÄÍÀ¿ÀèÀ¸¤Î¤´ÀÂµî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂçÊÑ¤Ë¶Ã¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡ÖÄêÄÍÀèÀ¸¤Ë¤Ï¡¢ºòÇ¯9·î¤è¤ê¡¢Èï³²¼ÔµßºÑ°Ñ°÷²ñ¤Î°Ñ°÷Ä¹¤ò¤ªÌ³¤á¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£ºÛÈ½´±¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤ÎÀ²Ã³²»ö°Æ¤Ë·È¤ï¤é¤ì¤¿¤´·Ð¸³¤«¤é¡¢500Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¤´¿½¹ð¼Ô¤ÎÊý¡¹¤Ë¿×Â®¤Ç¸øÊ¿¤ÊÊä½þ¼êÂ³¤¤¬¿Ê¤à¤è¤¦¡¢Ìó1Ç¯´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¿¿Ùõ¤«¤ÄÂ¿Âç¤Ê¤ë¤´¿ÔÎÏ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾Êý¤Ç¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤´¿´Ï«¤ò¤ª¤«¤±¤·¤¿¤³¤È¤È¤âÂ¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³èÆ°¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¤³¤³¤ËÊÀ¼Ò¤òÂåÉ½¤·¤Æ¿¼¤¯´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ãï¿´¤«¤é°¥Åé¤Î°Õ¤òÊû¤²¡¢¤´²ÈÂ²¤Î³§ÍÍ¤Ë¿´¤«¤é¤ª²ù¤ä¤ß¤ò¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Î¤ó¤À¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¡ÖÊÀ¼Ò¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤ÆÈï³²¤Ë¤¢¤ï¤ì¤¿Êý¡¹¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦·è°Õ¤ò¶»¤Ë¡¢Èï³²µßºÑ¤ËºÇ¸å¤Þ¤ÇÁ´ÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£