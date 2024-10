仮装して来店でお菓子の詰め合わせプレゼント！マルシゲ「ハロウィンキッズイベント2024」

マルシゲは、「ハロウィンキッズイベント2024」と称して10月26日(土)27日(日)に11店舗のお菓子のまるしげ店舗にて仮装して来店で、お菓子の詰め合わせを各店舗先着50名様/日にプレゼントされます。

マルシゲ「ハロウィンキッズイベント2024」

マルシゲは、「ハロウィンキッズイベント2024」と称して10月26日(土)27日(日)に11店舗のお菓子のまるしげ店舗にて仮装して来店で、お菓子の詰め合わせを各店舗先着50名様/日にプレゼント!

また、2024年については「飴のつかみ取り」も実施します。

このイベントはSDGsを目指した社会貢献型通販サイトを運営するWakeAiとの共同イベントです。

また、扇雀飴本舗とフルタ製菓の協賛でもあります。

■イベント概要

【開催日時】

2024年10月26日(土)〜27日(日)

【イベント内容】

お菓子が入った袋詰めセットを先着50名様の方にプレゼントされます。

1店舗あたり50名様分/日を用意されています。

また、「飴のつかみ取り」にも参加出来ます。

【イベント参加条件】

(1)12歳までのお子様(中学生不可)が対象です。

(2)どこか一部でも結構ですので仮装してきてください。

(3)オレンジの帽子を被っているスタッフに「トリック オア トリート」と言って下さい。

【実施店舗】

ららぽーと門真店・ホワイティうめだ店・南森町店・天六店・なんばウォーク御堂筋店・なんばウォーク日本橋店・高槻店・千林店・近鉄八尾店・せんちゅうパル店・エトレ豊中店 計11店舗

■本イベントに関するお客様からのお問い合わせ先

株式会社マルシゲ

担当:古門(ふるかど)・小川

Tel :06-6910-0115

