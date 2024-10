直筆サイン入り「京都限定イラスト色紙」プレゼントも！アートスペース 坂崎千春 版画展 ペンギン喫茶「お茶を一服」

アートスペースは、坂崎千春 版画展 ペンギン喫茶「お茶を一服」を、10月23日(水)〜10月29日(火)まで、京都高島屋S.C.にて開催します。

アートスペース 坂崎千春 版画展 ペンギン喫茶「お茶を一服」

イベント名:坂崎千春 版画展 ペンギン喫茶「お茶を一服」

開催日時 :10月23日(水)〜10月29日(火)午前10時〜午後8時

会場 :京都高島屋(百貨店)1階 ゆとりうむ 特設会場

〒600-8520 京都市下京区四条通河原町西入真町52

TEL:075-221-8811(代表)

JR東日本の人気キャラクター「Suicaのペンギン」の作者で、イラストレーター、絵本作家、キャラクターデザイナーとして活躍する坂崎千春の版画展。

「ペンギン喫茶」をテーマに、ペンギンがお茶の時間を楽しむ名場面や、飲みものと食べものの絶妙なマッチングを描いた「最高の組み合わせ」シリーズなどが登場。

◆出品内容 版画、グッズ、『坂崎千春×九谷焼』作品

【京都高島屋 S.C. 先行販売】「へそで茶を沸かす」(フレームサイズ:約44×55cm)55,000円

「最高の組み合わせ 草餅と煎茶」(フレームサイズ:約43×43cm)44,000円

◆購入特典

期間中、版画作品を購入の先着100名様に、作家直筆サイン入り「京都限定イラスト色紙」をプレゼントします。

※版画作品は受注制作にて承ります。

お渡しまで約3カ月頂戴します。

※版画作品にはすべて直筆サイン・エディション入り(各100部限り)です。

※品数には限りがあります。

※価格は消費税を含む総額にて表示しています。

※一部商品の入荷遅れ・生産中止や展覧会・催し・イベント等が変更・中止となる場合があります。

『坂崎千春×九谷焼』

◎一点もの九谷焼作品

・尺大皿、二段重、ボンボニエール、蓋小物、抹茶椀など

(注)『1点もの九谷焼』作品は抽選による販売(抽選販売日:10月23日(水))となります。

詳細は会場にて確認してください。

九谷焼 抹茶碗「ぼくのともだち」直径11.5×高さ7cm 88,000円

九谷焼 抹茶碗「カフェを楽しむ」直径11.5×高さ7cm 88,000円

◎食器(九谷焼)

食器 花型小皿(3種) 直径10×高さ2cm 各3,300円(100点ずつ)

■坂崎千春について

イラストレーター・絵本作家の坂崎千春(さかざき ちはる)

千葉県生まれで東京藝術大学美術学部デザイン科卒業。

ステーショナリーメーカーの制作室勤務を経て、1998年に独立。

JR東日本の「Suicaのペンギン」、千葉県のマスコット「チーバくん」、ダイハツの「カクカクシカジカ」、ヤマトホールディングス「クロネコ・シロネコ」、東宝の「ちびゴジラ」等のキャラクターデザインを手がける。

現在、第一線で活躍を続け、全国区で老若男女問わず幅広く愛されています。

