ハーレーとのフォトセッション！ハーレーダビッドソン塚原 in 東武ワールドスクウェア　TWS WORLD PHOTO TOURING 2024

東武ワールドスクウェアでは、ハーレーダビッドソン塚原とのコラボレーション企画として、当園初となる園内でのバイクイベント「ハーレーダビッドソン塚原 in 東武ワールドスクウェア TWS WORLD PHOTO TOURING 2024」を2024年10月26日(土)・27日(日)に開催します。

園内各ゾーンに実車の「ハーレーダビッドソン」を展示し、まるで“ハーレーで世界旅行”をしているような写真が撮れる、展示物とハーレーとのフォトセッションや、実車にまたがりエンジンをかけて行う「ジャンプスタート体験」では、実際の乗車に近い疑似体験と、ハーレーダビッドソンならではの“エンジンサウンド”を体感できます。

また、手書きの技術を間近で見られるピンストライパーの実演販売や、“イベント記念特別プライス”でのハーレーグッズ販売に加え、日本初の完全浮遊型スタチューパフォーマー「アストロノーツ」さんによるショーや、ジャグリングやマジックで皆さまを盛り上げるパフォーマー「デビットラムゼイ」さんが来園し、イベントを盛上げるほか、ハーレーダビッドソンオリジナルデザインのアパレルなどが当たる抽選会を開催します。

さらに、各日10名様限定の「プレミアムチケット」を購入された方には、園内に自身自慢のバイクを乗入れ、バイク撮影の経験豊富なプロフォトグラファーによるプレミアム撮影会に参加出来ます。

ハーレーオーナーはもちろん!普段バイクに乗らない方も、是非、この機会に東武ワールドスクウェアでハーレーダビッドソンの魅力を体感してください。

1 実施日時

2024年10月26日(土)10:00〜17:00

27日(日)10:00〜16:00

※営業時間は9:00〜17:00(最終入園16:00)

2 実施内容

(1) 園内展示物ゾーンでの実車の展示

実車のハーレーダビッドソンを展示し、ハーレーにまたがりまるでバイクで世界旅行しているような記念撮影ができます。

展示物ゾーン:(1) 現代日本

(2) アメリカ

(3) ヨーロッパ

(4) エジプト

展示台数 :5台

※画像はイメージです

(2) ウェルカムスクウェアでの実車の展示

エントランス手前のウェルカムスクウェアにも実車を展示するほか、実物のハーレーにエンジンをかけ、定点による疑似走行体験ができる「ジャンプスタート」を実施します。

さらに、26日午前中だけの特別展示として、栃木県警によるハーレーを含む白バイの展示をします。

場所 :ウェルカムスクウェア

ハーレー展示台数:5台(ジャンプスタート1台含む)

白バイの展示 :10月26日(土)午前中のみ

(3) 「ハーレーダビッドソン」オリジナルグッズの販売

ハーレーのアパレルやその他のグッズ販売を実施します。

さらに、手書きの技術を間近で見られるピンストライパー実演もします。

※バイクパーツの販売はございません。

場所:ウェルカムスクウェア

(4) ハーレーグッズなどが当たる!特別抽選会

ウェルカムスクウェアで抽選会の実施をします。

抽選時間には、TV出演や豪華海外客船のメインステージでも活躍している「デビットラムゼイ」さんによるトークとショーで、参加の皆様に楽しめる抽選会となります。

東武ワールドスクウェアグッズやハーレーダビッドソン塚原によるハーレーのオリジナルグッズなどを用意。

場所:ウェルカムスクウェア

時間:15:00開始 ※途中参加はできません。

(5) パフォーマンスショー

1. 浮遊型スタチュー「アストロノーツ」

月面着陸をした宇宙飛行士をモデルにしたスタチューとなり、両足が浮く無重力パフォーマンスをします。

※スタチューとは、マネキンのように静止した状態や、突然動き出したりをお楽しみいただくパフォーマンスです。

実施日:10月26日(土)

2. マジカル・バラエティ・エンターティナー「デビットラムゼイ」

豪華客船のメインステージを中心に活躍中のパフォーマーによるジャグリングやマジックを楽しめます。

実施日:10月26日(土)・27日(日)

デビットラムゼイ

アストロノーツ

(6) プレミアム撮影会付き「World photo touringチケット」の販売

購入した方限定の特別プランとして、園内のアメリカゾーンまたはエジプトゾーンに、自身のバイクを乗入れて撮影ができるデジタルチケットを販売します。

多数のバイク撮影を行っているプロフォトグラファー「三浦孝明」氏による撮影で、プロならではの魅力的な写真を提供します。

※乗入れは指定ゾーンのみ、園内全てをバイクで回れるわけではありません。

販売料金:12,000円(大人の入園券込み)

※1日10台限定(先着順)、デジタルチケットのみの販売です。

内容 :入園+プレミアム撮影会

※指定時間での参加となりますので、詳細をご確認の上、購入下さい。

詳細はこちら https://www.kkday.com/ja/product/144348-tobu-world-square-admission-ticket?cid=15784&ud1=officialsite

三浦孝明氏作品1

三浦孝明氏作品2

■施設概要

名称 : 東武ワールドスクウェア

所在地 : 〒321-2593 栃木県日光市鬼怒川温泉大原209-1

URL : https://www.tobuws.co.jp/

