三木製作所は、今回その技術を活かした自社ブランド【METALABO(メタラボ)】から、応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」で目標達成率520%の売上を達成したコーヒードリッパー「トリプレット」の一般販売をドリップコーヒーの日である2024年10月22日(火)に開始します。

三木製作所「トリプレット」

商品名 :コーヒードリッパー トリプレット

発売日 :2024年10月22日(火) ドリップコーヒーの日

種類 :ステンレス製、チタン製

価格 :ステンレス製10,000円(税込)/チタン製11,000円(税込)

内容 :1個

サイズ :約 高さ83mm×幅138mm

素材 :ステンレス、チタン

販売場所:Amazon/METALABO(メタラボ)公式オンラインショップ

Amazon

https://www.amazon.co.jp/s?me=AT6PU6JL5T84Z&marketplaceID=A1VC38T7YXB528

METALABO(メタラボ)公式オンラインショップ

https://metalabomk.shopselect.net/

三木製作所は、今回その技術を活かした自社ブランド【METALABO(メタラボ)】から、応援購入サービス「Makuake(マクアケ)」で目標達成率520%の売上を達成したコーヒードリッパー「トリプレット」の一般販売をドリップコーヒーの日である2024年10月22日(火)に開始。

「ドリップコーヒーの日」は、株式会社ブルックスによって制定されました。

「ド(10)リップコーヒーを、ふ〜ふ〜(22)しながら飲む」という語呂合わせに基づいており、ドリップコーヒーの魅力を広めることを目的としています。

■商品の特徴

1. 自分のリズムでコーヒーを調整

独自の設計により、お湯の注ぎ方によってコーヒーの味わいを調整することができます。

早くお湯を注ぐと、軽やかで酸味やフルーティーな味わいが前面に出やすい、クリアなすっきりしたコーヒーになります。

一方、ゆっくりお湯を注ぐと、濃厚で苦味やボディ感が強いコーヒーを楽しめます。

わずか1.5mmのフレーム構造

一枚の金属板から繊細な切り抜き技術で切り出された、太さ1.5mmのフレームは、繊細ながらも強靭なデザインを実現。

フレーム4本でフィルターを支え、お湯がスムーズに落ちるシンプルな設計です。

壁面のない構造によりガスやお湯の抜けが良く、フィルターへの影響を減らし、香りをダイレクトに抽出できます。

浅煎りから深煎りまで、様々な焙煎度の豆に対応可能です。

トリプレットは、その名の通り、三連符(トリプレット)を彷彿とさせる独創的なデザインが特徴です。

3. 素材の違い

ステンレスとチタンの2種類の素材から選べます。

ステンレス製は高い強度と耐久性を持ち、約58gの適度な重量で安定し、清潔感のある美しい輝きが特徴です。

チタン製は、重さ33gの軽量設計でありながら強靭で、味への影響が非常に少ないことが魅力です。

チタン特有の高い耐食性により、純粋なコーヒーの味わいを保ち続けます。

また、チタンの鈍く深い輝きは光を柔らかく反射する優しさがあります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 味わいを自在に調整!三木製作所「トリプレット」 appeared first on Dtimes.