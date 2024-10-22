西武は２２日、西口文也新監督（５２）を支える来季２０２５年度シーズンの組閣を発表した。

すでに発表されている鳥越裕介ヘッドコーチ（５３）のほか、仁志敏久野手チーフ兼打撃コーチ（５３）、大引啓次内野守備・走塁コーチ（４０）、辻竜太郎２軍野手コーチ（４８）を外部から招請し、スカウトだった渡辺智男氏がファーム投手コーチ（５７）、またスタッフだった木村文紀氏（３６）が三軍野手コーチに就任すると発表した。

◆西武コーチ陣容（カッコ内は年齢）

監督 西口文也（５２）

ヘッドコーチ 鳥越裕介（５３）※新任（外部招聘）

投手チーフコーチ 豊田清（５３）

投手コーチ 大石達也（３６）※配置転換

バッテリーコーチ 中田祥多（３４）※配置転換

野手チーフ兼打撃コーチ 仁志敏久（５３）※新任（外部招聘）

打撃コーチ 立花義家（６５）※復任

内野守備・走塁コーチ 大引啓次（４０）※新任（外部招聘）

外野守備・走塁コーチ 熊代聖人（３５）※配置転換

ファーム監督 小関竜也（４８）※配置転換

ファーム投手総合コーチ 土肥義弘（４８）※復任

ファーム投手コーチ 渡辺智男（５７）※新任

ファーム投手コーチ 青木勇人（４７）※配置転換

ファーム投手コーチ 榎田大樹（３８）

二軍バッテリーコーチ 野田浩輔（４６）※配置転換

二軍野手コーチ 黒田哲史（４９）

二軍野手コーチ 辻竜太郎（４８）※新任（外部招聘）

二軍野手コーチ 赤田将吾（４４）※配置転換

二軍野手コーチ 大島裕行（４３）

三軍総合コーチ 青木智史（４５）

三軍野手コーチ 田辺徳雄（５８）※復任

三軍野手コーチ 鬼崎裕司（４１）

三軍野手コーチ 木村文紀（３６）※新任