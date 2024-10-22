ローソン 新商品「生ふわもちパン」2種発売、“ふわもち食感”のデニッシュ生地、ベルギーチョコ入り「生チョコホイップ」&北海道産生クリーム配合「カスタードホイップ」
ローソンは10月22日、全国の店舗で「生ふわもちパン」2種類を発売した。
“ふわもち食感”のデニッシュ生地でホイップを挟んだパン。「生ふわもちパン 生チョコホイップ」「生ふわもちパン カスタードホイップ」各160円(税込)。
ローソン「生ふわもちパン カスタードホイップ」「生ふわもちパン 生チョコホイップ」
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「生ふわもちパン 生チョコホイップ」は、ふわもち食感のデニッシュ生地で、ベルギーチョコ入りの生チョコホイップを挟んだパン。生チョコホイップは、濃厚で口どけよく仕上げたという。
ローソン「生ふわもちパン 生チョコホイップ」
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「生ふわもちパン カスタードホイップ」は、ふわもち食感のデニッシュ生地に、北海道産生クリームと生乳を配合したカスタードホイップを挟んだ。
ローソン「生ふわもちパン カスタードホイップ」
いずれも7月に北海道の80店舗で先行販売を行ったとしている。なお、今回の全国販売において、沖縄エリアでは商品仕様が異なる。また、店舗によっては、一部取り扱いのない場合がある。
■ローソン公式サイト