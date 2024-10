韓国で話題のブランド「YOUHEE」が日本初上陸！11月にSHIBUYA109でポップアップを開催

韓国の人気レディスファッションブランド「YOUHEE」が日本初上陸。11月7日(木)〜17日(日)まで、SHIBUYA109渋谷店1FのLimited POP UP BRIDGE.にYOUHEE POP UP STOREをオープンする。YOUHEEは近年韓国の若年層から人気を集めているブランドだ。現代のトレンドをリードしながら、ブランドならではのアイデンティティを毎シーズン確立し、多様性を追求する人々のためにみんなで楽しめるカルチャーを作っている。

2024年秋冬は、「EVERYONE HAS YOUHEE, EXCEPT YOU(あなた以外はみんなYOUHEEを持っている)」がテーマ。YOUHEEのシグネチャーであるレタリンググラフィックをベースに、フェミニンでキッチュなグラフィックプレイを加えて多様性を表現した。個人の多様性を尊重し、自信を持って個性を表現するすべての人のための服で「みんなYOUHEEを着るのに、あなたはなぜ着ないの?」というメッセージを込めている。秋冬シーズンに合うファーを様々なアイテムに採用、暖かいニット、シアリング生地も適切に使用。また、フラワーベースの迷彩、フラワーパターンなど、様々なパターンプレイでYOUHEEならではの多彩さを感じさせる。POP UP STORE以降、ECでの販売も予定している。POP UP STOREやノベルティーフェアの詳細はブランドの公式Instagramで確認することができる。