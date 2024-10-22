【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(22日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42570.90 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42073.92 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41493.16 ボリンジャー:＋3σ(25日)
41202.01 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40669.05 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40476.29 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39833.12 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39459.42 ボリンジャー:＋1σ(25日)
39264.19 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39229.08 均衡表転換線(日足)
39058.39 6日移動平均線
38464.23 26週移動平均線
38442.55 25日移動平均線
38411.96 ★日経平均株価22日終値
38270.31 75日移動平均線
38198.54 200日移動平均線
38042.94 均衡表基準線(日足)
37940.59 新値三本足陰転値
37859.32 13週移動平均線
37752.61 均衡表転換線(週足)
37739.48 均衡表雲上限(週足)
37425.68 ボリンジャー:-1σ(25日)
37095.34 ボリンジャー:-1σ(26週)
36791.45 均衡表雲上限(日足)
36791.45 均衡表基準線(週足)
36787.15 均衡表雲下限(日足)
36454.46 ボリンジャー:-1σ(13週)
36408.80 ボリンジャー:-2σ(25日)
35726.45 ボリンジャー:-2σ(26週)
35391.93 ボリンジャー:-3σ(25日)
35049.60 ボリンジャー:-2σ(13週)
35009.78 均衡表雲下限(週足)
34357.56 ボリンジャー:-3σ(26週)
33644.73 ボリンジャー:-3σ(13週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 11.14(前日16.09)
ST.Slow(9日) 17.73(前日32.36)
ST.Fast(13週) 82.37(前日84.27)
ST.Slow(13週) 78.14(前日78.78)
［2024年10月22日］
株探ニュース