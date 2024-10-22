　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42570.90　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42073.92　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41493.16　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41202.01　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40669.05　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40476.29　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39833.12　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39459.42　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39264.19　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39229.08　　均衡表転換線(日足)
39058.39　　6日移動平均線
38464.23　　26週移動平均線
38442.55　　25日移動平均線

38411.96　　★日経平均株価22日終値

38270.31　　75日移動平均線
38198.54　　200日移動平均線
38042.94　　均衡表基準線(日足)
37940.59 　　新値三本足陰転値
37859.32　　13週移動平均線
37752.61　　均衡表転換線(週足)
37739.48　　均衡表雲上限(週足)
37425.68　　ボリンジャー:-1σ(25日)
37095.34　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36791.45　　均衡表雲上限(日足)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36787.15　　均衡表雲下限(日足)
36454.46　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36408.80　　ボリンジャー:-2σ(25日)
35726.45　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35391.93　　ボリンジャー:-3σ(25日)
35049.60　　ボリンジャー:-2σ(13週)
35009.78　　均衡表雲下限(週足)
34357.56　　ボリンジャー:-3σ(26週)
33644.73　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　11.14(前日16.09)
ST.Slow(9日)　　17.73(前日32.36)

ST.Fast(13週)　 82.37(前日84.27)
ST.Slow(13週)　 78.14(前日78.78)

［2024年10月22日］

株探ニュース