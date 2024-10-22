

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42570.90 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42073.92 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41493.16 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41202.01 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40669.05 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40476.29 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39833.12 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39459.42 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39264.19 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39229.08 均衡表転換線(日足)

39058.39 6日移動平均線

38464.23 26週移動平均線

38442.55 25日移動平均線



38411.96 ★日経平均株価22日終値



38270.31 75日移動平均線

38198.54 200日移動平均線

38042.94 均衡表基準線(日足)

37940.59 新値三本足陰転値

37859.32 13週移動平均線

37752.61 均衡表転換線(週足)

37739.48 均衡表雲上限(週足)

37425.68 ボリンジャー:-1σ(25日)

37095.34 ボリンジャー:-1σ(26週)

36791.45 均衡表雲上限(日足)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36787.15 均衡表雲下限(日足)

36454.46 ボリンジャー:-1σ(13週)

36408.80 ボリンジャー:-2σ(25日)

35726.45 ボリンジャー:-2σ(26週)

35391.93 ボリンジャー:-3σ(25日)

35049.60 ボリンジャー:-2σ(13週)

35009.78 均衡表雲下限(週足)

34357.56 ボリンジャー:-3σ(26週)

33644.73 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 11.14(前日16.09)

ST.Slow(9日) 17.73(前日32.36)



ST.Fast(13週) 82.37(前日84.27)

ST.Slow(13週) 78.14(前日78.78)



［2024年10月22日］



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