【ライブレポート】ILLIT、ミニアルバム『I’LL LIKE YOU』発売記念ショーケース開催

■「私たちの初めてのカムバックにたくさんの声援を送ってくださってありがとうございます」(ILLIT・MOKA)

ILLITが、10月21日に待望の2ndミニアルバム『I’LL LIKE YOU』をリリース。同日に、発売記念ショーケースを開催した。

2024年3月に登場するやいなや、ハイクオリティなサウンドとデビュー曲「Magnetic」のキャッチーなパフォーマンスでスターダムへ駆け上がった彼女たち。国内外のリスナーを瞬時にして磁石のように引き付ける魅力を、新作ではどのようなスタイルで見せるのかーー。

そんな周囲の期待が集まるなかで開かれたメディア向けの発売記念ショーケースでは、『I’LL LIKE YOU』のタイトル曲「Cherish (My Love)」を初パフォーマンス。次の一歩を踏み出したグループの、輝かしい姿に記者たちの熱い視線が注がれた。

ILLITは、HYBE MUSIC GROUPのひとつであるBELIFT LABが手掛けた初のガールグループ。サバイバル番組『R U NEXT?』を通じて選ばれた、日本人メンバーを含む5人組ガールグループで、等身大の感性をナチュラルに表現できる才能豊かなメンバーで構成されている。

1stミニアルバム『SUPER REAL ME』のタイトル曲「Magnetic」は、K-POPのデビュー曲では史上初となる米ビルボードのメインソングチャート「ホット100」と、イギリスの「オフィシャルシングルチャート」にランクイン。歴代K-POPグループデビュー曲で、最短でSpotify4億ストリーミング達成など数多くの初・最高・最短記録を打ち立てるなど、新人らしからぬ活躍が大きな話題に。

今回のショーケースでは、そのようなグループの勢いと旬の輝きを感じさせる場面が目立っていたように思う。

【ライブレポート】

定刻の時間になると、MCの呼びかけに応じてILLITが颯爽と登場。まずはメンバーごとのフォトセッションが行われた。ポジティブでムードメーカーのYUNAH、溌溂としたキャラクターで愛されるMINJU、かわいさとシックな面を兼ね備えたMOKA、大きな瞳とキュートなビジュアルが印象的なWONHEE、パワフルなダンスでファンを虜にするIROHA。

それぞれの持ち味を十分にアピールしたあとは、グループのフォトタイムへ。取材する側の要望にひと通り応えた彼女たちは、会場を訪れた人たちやオンラインの視聴者に向けて元気よく挨拶した。

「こんにちは、ILLITです!」

5人の表情は今までの活動で得た自信と新作をリリースできた喜びに満ち溢れている。「私たちの初めてのカムバックにたくさんの声援を送ってくださってありがとうございます」(MOKA)、「デビューのときよりもワクワクして緊張しているような気がします」(WONHEE)といったメンバーらのメッセージもポジティブなオーラを放ち、このグループの無限の可能性を感じた記者も多かったに違いない。

今回のショーケースのハイライトは「Cherish (My Love)」の初ステージだが、直前に紹介された同曲のMVも注目すべきものだった。5人の少女が互いの“親知らず”を見せながら気持ちを表し、それぞれのやり方で愛を伝えるストーリーが繰り広げられる。現実と想像を行き来する構成も非常にユニークだ。

そして舞台中央に現れたILLITは、「Cherish (My Love)」のパフォーマンスを披露。君の気持ちも気になるものの、それ以上に君を好きな私の感情の方が大切だと歌うこの曲は、「Ch ch ch ch cherish my love」という中毒性のあるフレーズと親しみやすいリズム、清涼感のある歌声など聴きどころが満載で、一度聴くと忘れられない。

振り付けもインパクト十分だ。「Magnetic」のポイントダンスの手の動きがハート形に変わった「Magneticハートダンス」は、すでにTikTokで公開されて話題になっており、コーラスで手と頭を軽快に振るところは、魔法少女が変身する様子を連想させる。

歌とダンスを無事に終えた5人は、トークタイムへ。2ndミニアルバム『I’LL LIKE YOU』は、「GLLIT(=ファンダム名)の皆さんを考えながら気になっていたことや、個人的な悩みがあっても最終的に心の向くまま進もうとする私たちの姿勢を表現した」(MINJU)とのこと。

そしてタイトル曲「Cherish (My Love)」についてYUNAHは、「7回もレコーディングしたほど力を入れました。それだけ私たち全員が成長できたナンバーです」と満足そうに語り、MOKAとIROHAが再び“Magneticハートダンス”を見せて会場を沸かせた。

新作『I’LL LIKE YOU』は計5曲を収録。タイトル曲の他にも「I’ll Like You」や「Pimple」「Tick-Tack」など、洗練されたアレンジと愛らしいメロディーが耳に残るナンバーばかりが収められている。

なかでも「IYKYK (If You Know You Know)」はIROHAのお気に入りだそうで、「タイトルはSNSで使われる“知ってるよね”という意味の言葉です。心地よいエネルギーが込められていて、パフォーマンスも魅力的なんです!」と自信たっぷり。

その言葉どおり、ブランドフィルム(グループのアイデンティティーを提示したもの)と収録曲のハイライトメドレーの上映に続いて行われた「IYKYK (If You Know You Know)」のステージでは、タイトル曲に負けず劣らずの熱量でキレのいい動きを次々と見せていく。“IYKYK”を高速で表現するサビの部分は、おそらく各種ショートムービープラットフォームで大きな反響を呼ぶはずだ。

ラストは報道陣とのQ&Aの時間に。「『Magnetic』がヒットして周囲の反応は?」「自分たちらしさとは何だと思いますか?」といった数々の質問に、ハキハキとした口調で応じたメンバーたちは、「以上、ILLITでした! ありがとうございました!」と爽やかな挨拶で締め括り、会場をあとにした。

ショーケースが終わり、同日の18時に2ndミニアルバム『I’LL LIKE YOU』の音源とタイトル曲「Cherish (My Love)」のMVが公開されたが、同作はすでに10月18日の時点で予約数が55万枚を超え、早くもハーフミリオンセラーを予告していただけに、大きな反響を得ている。

前作『SUPER REAL ME』以上にバラエティに富み、5人の個性も鮮明になった収録曲の数々は、きっとグループをさらに上のステージへと導くはずだ。聴き手の予想を上回るILLITの活躍はGLLITのみならず、一般のリスナーもチェックしておいて損はないだろう。

TEXT BY まつもとたくお

