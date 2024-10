子どもたちにお金の大切さや使い方を楽しく学ぶ！クマガイネクスト「地元の偉人とお金を学ぼう！」

クマガイネクストは、2024年11月11日に群馬県富岡市の富岡製糸場内多目的ホールにて、「地元の偉人とお金を学ぼう!」ワークショップを開催します。

クマガイネクスト「地元の偉人とお金を学ぼう!」

開催日時 :2024年11月11日 14時〜(受付開始 13時30分〜)

開催場所 :富岡製糸場

〒370-2316 群馬県富岡市富岡1-1 西置繭所 多目的ホール

参加費無料 :無料(ただし富岡製糸場への入館料が別途必要)

参加希望の方:こちらのフォームから参加

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxQIS9pcIDpdH0h_iSB86GMxOh3UvHYBAxLKBVlR8hWLaVTw/viewform

このワークショップは、親子で一緒に楽しみながら学べる内容となっており、地元の歴史的偉人たちの足跡を通じて、子どもたちにお金の大切さや使い方を分かりやすく学べます。

