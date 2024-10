大人気コミックス「【推しの子】」の実写映像化プロジェクトが始動。Amazonと東映による共同プロジェクトとして進行し、全8話のドラマシリーズが2024年11月28日(木)21時よりPrime Videoで世界独占配信される。続く映画は2024年12月20日(金)から全国公開される予定だ。



「【推しの子】」は、2020年に週刊ヤングジャンプで赤坂アカと横槍メンゴによって連載が始まり、瞬く間に人気を博した作品だ。コミックス累計発行部数は1,800万部を突破し(※2024年7月現在)、その斬新なストーリー展開が多くのファンを魅了している。作品は、伝説的アイドル・アイの子どもとして転生した主人公のアクアが、母のようなアイドルになることを夢見る妹ルビーと共に、芸能界の厳しい現実に立ち向かう姿を描いている。



主演には櫻井海音が選ばれ、さらに齋藤飛鳥、齊藤なぎさ、原菜乃華、茅島みずき、あの、成田凌など、今をときめくキャストが集結。脇を固めるベテラン勢には吉田鋼太郎、倉科カナ、金子ノブアキ、要潤らが名を連ね、映像のクオリティに期待が高まっている。



今回のドラマシリーズでは、全8話の主題歌がそれぞれ異なり、豪華アーティストが参加することが発表された。主題歌を担当するのは、MY FIRST STORY、ロクデナシ、Da-iCE、I's、ヤバイTシャツ屋さん、WANIMA、水曜日のカンパネラ、梅田サイファーの8組だ。各アーティストは本作のために書き下ろした楽曲で物語の世界観を彩る。



公開された主題歌プレイリスト映像では、エピソード毎に描かれる本編シーンとともに、各アーティストの担当回と曲名も解禁された。第1話の主題歌にはMY FIRST STORYの「アクマ」が起用され、続いてロクデナシの「草々不一」、Da-iCEの「オレンジユース」、I'sの「Past die Future」、ヤバイTシャツ屋さんの「ええがな」、WANIMAの「爛々ラプソディ」、水曜日のカンパネラの「動く点P」、最終話の第8話には梅田サイファーの「REVENGE」が使用される。



ドラマの配信に先駆け、各話のダイジェスト映像も「EIGHT-JAM」(テレビ朝日系)にてオンエア内のTVCMとして放送予定。初回は11月3日(日)の放送中に、MY FIRST STORYの主題歌「アクマ」を使用した1話のダイジェスト映像とロクデナシの主題歌「草々不一」を使用した2話のダイジェスト映像が流れ、以降7週連続で映像が解禁となる。

※1話のダイジェスト映像については、関東エリアのみの放映。なお、1話のダイジェスト映像は、10月27日(日)13:55〜「ZOZO CHAMPIONSHIP 2024」内でも放映



さらに、ドラマと映画のサウンドトラックを収録したプレイリストがAmazon Musicで公開され、主演の櫻井海音がナビゲーターを務める。



「【推しの子】」は日本が誇るエンターテインメントとして、世界に向けての新たな一歩を踏み出す。実写化されたドラマシリーズは、2024年11月28日(木)21時からの配信開始を予定。



■第1話 主題歌情報

曲名:「アクマ」

アーティスト名:MY FIRST STORY

作詞・作曲:MY FIRST STORY.CHIMERAZ

(INTACT RECORDS)



★MY FIRST STORY コメント全文

ドラマ『【推しの子】』の大事な第1話の主題歌を務めさせていただくということで、僕たちだからこそ表現できる音楽の世界観でドラマをここから盛り上げていけたらという想いで制作しました。ドラマと共に「アクマ」も聴いて楽しんでいただけたら嬉しいです。



■第2話 主題歌情報

曲名:「草々不一」

アーティスト名:ロクデナシ

作詞・作曲・編曲:カンザキイオリ

(ビクターエンタテインメント)



★ロクデナシ コメント全文

今回ドラマ『【推しの子】』主題歌を務めさせていただけて、とても光栄です。第 2 話の主題歌として、ボカロ P のカンザキイオリさんと「草々不一」という楽曲を制作しました。葛藤を抱えながらも、アクアとの出会いを機に歩み出していく有馬かなの姿を描いた楽曲になっているので、ドラマと合わせて愛される曲になれば嬉しいです。



■第3話 主題歌情報

曲名:「オレンジユース」

アーティスト名:Da-iCE

作詞:工藤大輝

作曲:工藤大輝 | MAKKA

編曲:工藤大輝 | MAKKA

(avex trax)



★Da-iCE・工藤大輝氏 コメント全文

僕達が担当する第3話は恋リアのあかねパートということで、あかねにしっかりフォーカスできるような楽曲を作ろうというアプローチで制作をはじめ、合唱部の皆さんに協力していただいたり、冒頭のセリフも実際にあかね役の茅島みずきさんに言っていただいたり、スペシャルな編成になっています。その上で、青春という大きなテーマと茜というテーマを合わせて、青い春では無く茜色の春「オレンジユース」とさせていただきました。是非映像と併せてお楽しみください。



■第4話 主題歌情報

曲名:「Past die Future」

アーティスト名:I's

作詞・作曲:あの

編曲:I's

(TOY’S FACTORY / Nyang Nyang Records)



★I's コメント全文

ドラマ『【推しの子】』の第 4 話を担当させていただけてとても光栄です。「Past die Future」は本作で MEM ちょ役をつとめさせて

いただいてる Vo.Gt.あのが撮影現場で浮かんだメロディと歌詞を形にした楽曲となっており、MEM ちょ役を演じずには生まれなかっ

た、思い入れの強い一曲になっております。昨日までの自分とオサラバして何が何でもこの世界で生きて魅せるという意思のこもった曲です。ぜひ聴いてください。



■第5話 主題歌情報

曲名:「ええがな」

アーティスト名:ヤバイ T シャツ屋さん

作詞・作曲:こやまたくや

編曲:ヤバイ T シャツ屋さん

(ユニバーサルシグマ / BADASS)



★ヤバイ T シャツ屋さん コメント全文

まさかの!【推しの子】に関われる日が来るとは思ってもみなかったので驚きました。原作もドラマ脚本も読み込ませてもらい、歌詞の着地点に悩みながらもシリアスかつポップな楽曲に仕上がったと思います。とりあえず一回聴いてみてくれたらええがな〜!ライブでも盛り上がりそうでええがな〜。(こやまたくや/gt.vo)



最新話をいつも楽しみに待っている大好きな作品の実写化の主題歌!嬉しさと同時に「どこでヤバイ T シャツ屋さんがかかるん!?」

と驚きましたが、楽曲「ええがな」は【推しの子】の持つポップさやダークさにピッタリな曲となりました。早くライブでも披露したくてうずうずしてるほどお気に入りの曲です!どこで曲がかかるのか楽しみ!!!(ありぼぼ/ba.vo)



主題歌のオファーを頂いた時にはメンバー一同大喜びでした!大人気作品の実写化主題歌ということもあり悩みながらの制作でし

たが、作品の登場人物たちのように、ヤバイ T シャツ屋さんとしてもこの楽曲で新しい挑戦が出来ました。視聴者の皆にもきっと気に入ってもらえると思います!ヤバ T 渾身の一曲をぜひ楽しんでください!!(もりもりもと/dr.cho)



■第6話 主題歌情報

曲名:「爛々ラプソディ」

アーティスト名:WANIMA

作詞・作曲:KENTA

編曲:WANIMA

(unBORDE / Warner Music Japan)



★WANIMA・KENTA 氏 コメント全文

今までの WANIMA とこれからの WANIMA を絶妙なバランスで整えることが出来ました。グッドもバッドも叫び散らしながらやる

べきことに悩み、今ここに存在することを示し出す楽曲です。



■第7話 主題歌情報

曲名:「動く点 P」

アーティスト名:水曜日のカンパネラ

作詞・作曲:ケンモチヒデフミ

(Atlantic Japan / Warner Music Japan)



★水曜日のカンパネラ コメント全文

この度は素晴らしい作品に携わることが出来たこと、大変嬉しく思います。今回書き下ろした新曲は、アクアとあかねの二人の境遇や心情を、数学の問題に出てくる「動く点 P・Q」になぞらえて作ってみたものです。自分の過去や役割といったものにとらわれず自由に生きてもいいのでは、というメッセージも込めてみました。ドラマ『【推しの子】』と一緒に楽しんでもらえたら嬉しいです。



■第8話 主題歌情報

曲名:「REVENGE」

アーティスト名:梅田サイファー

作詞:テークエム, teppei, KennyDoes

作曲:peko, Cosaqu

(Sony Music Labels Inc.)



★梅田サイファー コメント全文

ドラマ『【推しの子】』の持つ、光と陰の部分が梅田サイファーのそれぞれの MC が持つダークな側面とも重なる部分があり、そこに焦点を当てて表現させて頂きました!ドラマ『【推しの子】』第8話テーマソング「RVENGE」是非聞いてください!



©赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・東映 ©赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・2024 映画【推しの子】製作委員会