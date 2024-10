映画『ヴェノム:ザ・ラストダンス』の公開を記念して、ヴェノムによる渋谷ジャックが実現した。本日22日より、MAGNET by SHIBUYA109 内にポップアップストアが誕生し、「SHIBUYA TSUTAYA SHARE LOUNGE」では店内装飾がヴェノム一色となっている。

流行のアパレルショップや飲食店が並ぶ MAGNET by SHIBUYA109 は、店内装飾や定員のコーディネートがヴェノムにちなんだ“黒”となり、7階のカフェ「S VIEW」(入店料金:1,500円)の入場時に選べるドリンクが、映画にインスパイアされたノンアルコールの「ショコラ エディ ラブ」(チョココーラ)とアルコールの「ヴェノミルク」(カルーアミルク)に変わっている。入場時に対象ドリンクを注文すると、ヴェノムが描かれたオリジナルコースター(全5種類)がランダムに1枚入手できる。

また、MAGNET by SHIBUYA109 を含む渋谷の4つの商業施設を対象とするデジタルスタンプラリーも実施中。各施設のマーカーをスマートフォンで読み取り、ヴェノムスタンプを4枚集めると、先着で非売品ボトル、スクイージー、ピンバッチがプレゼントされる(グッズは無くなり次第終了、以降は非売品ステッカーを配布)。

TSUTAYAが展開する有料コワーキングスペース・シェアカフェラウンジ「SHIBUYA TSUTAYA SHARE LOUNGE」では、3階のビューエリアが『ヴェノム』の世界に様変わりし、窓ガラスや机など、至る所にヴェノムが出現。2メートルの巨大ヴェノム像や、ホットトイズの人気シリーズ「ムービー・マスター・ピース」の歴代商品も展示されている。

さらに、1階で配布されているチラシを持参すると、先着3,000名にオリジナルステッカーがプレゼントされる。また、対象のフォトスポットで写真撮影し、SNSに投稿すると、抽選でオリジナルトートバッグやポストカードが当たるキャンペーンも実施中だ。

『ヴェノム:ザ・ラストダンス』は、スパイダーマンの宿敵としても知られるヴェノムの活躍を描く人気シリーズの完結編。主人公・エディとヴェノムが、シリーズ最大最凶の敵であるシンビオートの神=ヌルと対峙する。(編集部・倉本拓弥)

映画『ヴェノム:ザ・ラストダンス』は11月1日(金)全国公開(10月25日〜27日に先行上映)

『VENOM THE LAST DANCE CAMPAIGN in MAGNET by SHIBUYA109』は11月4日(月)まで開催中

SHIBUYA TSUTAYA SHARE LOUNGE inspired by VENOM『GO Venom BLACK』は11月10日(日)まで開催中