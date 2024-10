話題の新店9軒をまとめて紹介！ パリの最高峰メゾンの新店から「LATURE」が手掛けるオリジナルピザ店まで

先週掲載の「New Open News」をまとめて紹介します。

週刊New Open News

注目の新店をいち早く紹介する連載「New Open News」。記事本数も多いので日々のチェックは欠かせません。そこで、この連載では先週掲載された店舗をわかりやすくまとめてみました! まだ読んでいないという人は、こちらでチェックしてみてくださいね。

1. ルノートル 麻布台ヒルズ店(東京・神谷町)

2024年10月、パリの最高峰メゾンのひとつと言われる「ルノートル」が、麻布台ヒルズのレジデンスA1階にオープンしました。

ルノートル 麻布台ヒルズ店 出典:akanen1616さん

2. MILLION DOLLAR ICECREAM PARLOR(神奈川・横須賀)

<店舗情報>◆ルノートル 麻布台ヒルズ店住所 : 東京都港区麻布台1-2-3 麻布台ヒルズ レジデンスA1 1FTEL : 03-5544-8215

2024年4月、京急・横須賀中央駅から横須賀中央大通りをベース方面へ徒歩5分ほど直進したところに、アイスクリーム店「ミリオンダラーアイスクリームパーラー」がオープンしました。

MILLION DOLLAR ICECREAM PARLOR 出典:wata7625さん

3. 即今藤本(京都市役所前)

<店舗情報>◆MILLION DOLLAR ICECREAM PARLOR住所 : 神奈川県横須賀市大滝町1-9TEL : 不明の為情報お待ちしております

2024年5月、御所南に「即今藤本」が移転オープンしました。寺町二条に構えていた店舗から、さらに御所に近いエリアへの移転です。

即今藤本 出典:JUN341112さん

4. 中華蕎麦 左とう(東京・新橋)

<店舗情報>◆即今藤本住所 : 京都府京都市中京区御幸町通夷川上ル松本町580-1TEL : 075-708-2851

2024年8月、新橋の居酒屋「今ここに 酒と人と肴」に平日ランチのみの間借り営業として、中華蕎麦「左とう」がオープンしました。

左とう 出典:nabechawanさん

5. Greek day Omotesando(東京・明治神宮前)

<店舗情報>◆左とう住所 : 東京都港区新橋3-14-6 小林ビル 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

韓国で大人気のグリークヨーグルト。その火付け役とも言われる人気ブランド「Greek day(グリーク デイ)Omotesando」が、2024年9月、原宿にオープンしました。

Greek day Omotesando 出典:happywineさん

6. YAOYA TOKYO(東京・神泉)

<店舗情報>◆Greek day Omotesando住所 : 東京都渋谷区神宮前6-7-15 YOビルTEL : 03-6427-2522

2024年7月、神泉駅から徒歩約4分のところにオープンした「YAOYA TOKYO」。都内で焼鳥居酒屋をプロデュースするYAOYAグループの新店です。

YAOYA TOKYO 写真:お店から

7. 京洛焼肉やぶ(京都河原町)

<店舗情報>◆YAOYA TOKYO住所 : 東京都渋谷区道玄坂1-15-10 万字ビル 1FTEL : 03-6416-4434

2024年8月、京都河原町駅から徒歩3分ほどというアクセスの良い場所に、黒毛和牛やホルモンをリーズナブルに楽しめる「京洛焼肉やぶ」がオープンしました。

京洛焼肉やぶ 写真:お店から

8. 銀座 朧月(東京・銀座)

<店舗情報>◆京洛焼肉やぶ住所 : 京都府京都市中京区紙屋町356-2 フィル・パーク四条河原町 1FTEL : 050-5594-1753

2024年9月、銀座駅から徒歩3分ほどの場所に「食べログ ラーメン TOKYO 百名店」にも選出された行列のできる人気ラーメン店「銀座 朧月」が移転オープンしました。

銀座 朧月 写真:お店から

9. Ciel Pizza(東京・渋谷)

<店舗情報>◆銀座 朧月住所 : 東京都中央区銀座6-4-13 浅黄ビル 1FTEL : 050-5594-5338

2024年7月、渋谷駅直結の商業施設・渋谷サクラステージ4階、130席以上あるフードホール「FOODMET」内に「Ciel Pizza(シエルピザ)」がオープンしました。「食べログ フレンチ TOKYO 百名店」にも選出された、フレンチの名店「LATURE」が手掛けたオリジナルピザ店です。

Ciel Pizza 写真:お店から

<店舗情報>◆Ciel Pizza住所 : 東京都渋谷区桜丘町1-4 Shibuya Sakura Stage SHIBUYA SIDE 4FTEL : 050-5594-2419

文:食べログマガジン編集部

