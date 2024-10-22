ETF売買動向＝22日大引け、全銘柄の合計売買代金3051億円 ETF売買動向＝22日大引け、全銘柄の合計売買代金3051億円

22日の上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、ETF・ETN合計の売買代金が前日比64.0％増の3051億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同64.7％増の2533億円だった。



個別ではＳＰＤＲゴールド・シェア <1326> 、ＮＥＸＴ 金価格連動型 <1328> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 金上場投資信託 <1672> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ダブル・ブル ＥＴＮ <2036> が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経高利回りＲＥＩＴ指数 <210A> 、ＳＭＴ ＥＴＦ国内リート厳選投資 <258A> 、ｉシェアーズ 米債２５年ロング（為替ヘッジあり） <238A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ 金先物 ベア ＥＴＮ <2037> 、ｉシェアーズ 米債２５年ロング <237A> など6銘柄が新安値をつけた。



そのほか目立った値動きではＮＥＸＴ 原油ブル <2038> が3.05％高と大幅な上昇。



一方、ＮＥＸＴ 金融 <1632> は4.48％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は3.87％安、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 中国科創板 ５０（ＳＴＡＲ５０） <2628> は3.55％安と大幅に下落した。



日経平均株価が542円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金1768億8300万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日の平均売買代金1504億1000万円を大幅に上回る活況となった。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が159億4000万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が135億1600万円、日経平均ブル２倍上場投信 <1579> が102億5400万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が101億6500万円、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> が63億1000万円の売買代金となった。



株探ニュース

