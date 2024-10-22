米ツアーから笹生、渋野ら43人 日本ツアーから竹田ら35人 TOTOジャパンクラシック出場予定選手
国内唯一の米女子ゴルフツアー公式戦で日本ツアーを兼ねるスポニチ主催TOTOジャパンクラシック（31日〜11月3日、滋賀・瀬田GC北C）の出場選手が22日に発表された。
米ツアーからは今季メジャー大会を制した笹生優花（23＝フリー）、古江彩佳（24＝富士通）のほか19年全英女子オープン覇者の渋野日向子（25＝サントリー）、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを狙う西郷真央（23＝島津製作所）ら43人が選ばれた。
日本ツアーからはメルセデスランク1位の竹田麗央（21＝ヤマエグループHD）、同2位の山下美夢有（23＝加賀電子）ら35人が名を連ねた。
出場予定選手は以下の通り。
＜米ツアー＞
古江 彩佳
ユ・ヘラン
高 真栄
ブルック・ヘンダーソン
西郷 真央
ジェニファー・カップチョ
安 ナリン
笹生 優花
シャネッティ・ワナセン
サラ・シュメルゼル
ガブリエラ・ラッフルズ
モリヤ・ジュタヌガーン
リン・グラント
アリヤ・ジュタヌガーン
ジェニー・シン
マデレーネ・サグストロム
林 希簱
アリセン・コーパス
ナンナ・マドセン
イム・ジンヒ
グレース・キム
渋野日向子
リネア・ストロム
ナタリア・グセバ
レオナ・マグワイア
李 美香
ミンジ・リー
パジャレー・アナナルカルン
キム・ヒョージュ
アレクサ・パノ
マリナ・アレックス
ルーシー・リー
チェン・ペイユン
西村 優菜
ヒラ・ナビード
イ・ソミ
アルピチャヤ・ユボル
イエリミ・ノー
金 阿林
ジェマ・ドライブラ
ポーラ・レト
ウィチャニー・ミーチャイ
勝 みなみ
＜日本ツアー＞
竹田 麗央
山下美夢有
岩井 明愛
小祝さくら
岩井 千怜
桑木 志帆
河本 結
佐久間朱莉
川崎 春花
高橋 彩華
鈴木 愛
藤田さいき
天本ハルカ
尾関彩美悠
安田 祐香
申 ジエ
吉本ひかる
森田 遥
青木瀬令奈
大里 桃子
原 英莉花
蛭田みな美
穴井 詩
ペ・ソンウ
金沢 志奈
桜井 心那
堀 琴音
鶴岡 果恋
阿部 未悠
小林 光希
木村 彩子
李 ハナ
脇元 華
イ・ミニョン
神谷 そら