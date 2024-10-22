国内唯一の米女子ゴルフツアー公式戦で日本ツアーを兼ねるスポニチ主催TOTOジャパンクラシック（31日〜11月3日、滋賀・瀬田GC北C）の出場選手が22日に発表された。

米ツアーからは今季メジャー大会を制した笹生優花（23＝フリー）、古江彩佳（24＝富士通）のほか19年全英女子オープン覇者の渋野日向子（25＝サントリー）、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを狙う西郷真央（23＝島津製作所）ら43人が選ばれた。

日本ツアーからはメルセデスランク1位の竹田麗央（21＝ヤマエグループHD）、同2位の山下美夢有（23＝加賀電子）ら35人が名を連ねた。

出場予定選手は以下の通り。

＜米ツアー＞

古江 彩佳

ユ・ヘラン

高 真栄

ブルック・ヘンダーソン

西郷 真央

ジェニファー・カップチョ

安 ナリン

笹生 優花

シャネッティ・ワナセン

サラ・シュメルゼル

ガブリエラ・ラッフルズ

モリヤ・ジュタヌガーン

リン・グラント

アリヤ・ジュタヌガーン

ジェニー・シン

マデレーネ・サグストロム

林 希簱

アリセン・コーパス

ナンナ・マドセン

イム・ジンヒ

グレース・キム

渋野日向子

リネア・ストロム

ナタリア・グセバ

レオナ・マグワイア

李 美香

ミンジ・リー

パジャレー・アナナルカルン

キム・ヒョージュ

アレクサ・パノ

マリナ・アレックス

ルーシー・リー

チェン・ペイユン

西村 優菜

ヒラ・ナビード

イ・ソミ

アルピチャヤ・ユボル

イエリミ・ノー

金 阿林

ジェマ・ドライブラ

ポーラ・レト

ウィチャニー・ミーチャイ

勝 みなみ

＜日本ツアー＞

竹田 麗央

山下美夢有

岩井 明愛

小祝さくら

岩井 千怜

桑木 志帆

河本 結

佐久間朱莉

川崎 春花

高橋 彩華

鈴木 愛

藤田さいき

天本ハルカ

尾関彩美悠

安田 祐香

申 ジエ

吉本ひかる

森田 遥

青木瀬令奈

大里 桃子

原 英莉花

蛭田みな美

穴井 詩

ペ・ソンウ

金沢 志奈

桜井 心那

堀 琴音

鶴岡 果恋

阿部 未悠

小林 光希

木村 彩子

李 ハナ

脇元 華

イ・ミニョン

神谷 そら