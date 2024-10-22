スポニチ

写真拡大

　国内唯一の米女子ゴルフツアー公式戦で日本ツアーを兼ねるスポニチ主催TOTOジャパンクラシック（31日〜11月3日、滋賀・瀬田GC北C）の出場選手が22日に発表された。

　米ツアーからは今季メジャー大会を制した笹生優花（23＝フリー）、古江彩佳（24＝富士通）のほか19年全英女子オープン覇者の渋野日向子（25＝サントリー）、ルーキー・オブ・ザ・イヤーを狙う西郷真央（23＝島津製作所）ら43人が選ばれた。

　日本ツアーからはメルセデスランク1位の竹田麗央（21＝ヤマエグループHD）、同2位の山下美夢有（23＝加賀電子）ら35人が名を連ねた。

　出場予定選手は以下の通り。

＜米ツアー＞

古江　彩佳

ユ・ヘラン

高　　真栄

ブルック・ヘンダーソン

西郷　真央

ジェニファー・カップチョ

安　ナリン

笹生　優花

シャネッティ・ワナセン

サラ・シュメルゼル

ガブリエラ・ラッフルズ

モリヤ・ジュタヌガーン

リン・グラント

アリヤ・ジュタヌガーン

ジェニー・シン

マデレーネ・サグストロム

林　　希簱

アリセン・コーパス

ナンナ・マドセン

イム・ジンヒ

グレース・キム

渋野日向子

リネア・ストロム

ナタリア・グセバ

レオナ・マグワイア

李　　美香

ミンジ・リー

パジャレー・アナナルカルン

キム・ヒョージュ

アレクサ・パノ

マリナ・アレックス

ルーシー・リー

チェン・ペイユン

西村　優菜

ヒラ・ナビード

イ・ソミ

アルピチャヤ・ユボル

イエリミ・ノー

金　　阿林

ジェマ・ドライブラ

ポーラ・レト

ウィチャニー・ミーチャイ

勝　みなみ

＜日本ツアー＞

竹田　麗央　

山下美夢有　

岩井　明愛　

小祝さくら　

岩井　千怜　

桑木　志帆　

河本　　結　

佐久間朱莉　

川崎　春花　

高橋　彩華　

鈴木　　愛　

藤田さいき　

天本ハルカ　

尾関彩美悠　

安田　祐香　

申　　ジエ　

吉本ひかる　

森田　　遥　

青木瀬令奈　

大里　桃子　

原　英莉花　

蛭田みな美　

穴井　　詩　

ペ・ソンウ　

金沢　志奈　

桜井　心那　

堀　　琴音　

鶴岡　果恋　

阿部　未悠　

小林　光希　

木村　彩子　

李　　ハナ　

脇元　　華　

イ・ミニョン　

神谷　そら　