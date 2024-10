11月2日開催のファッションイベント『INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA 2024 supported by TGC』(葛西臨海公園 汐風の広場)のランウェイに、ダンス&ボーカルグループWATWINGの福澤希空と桑山隆太が登場することが決定した。4年連続4回目となる本イベントは、“SDGsをもっと身近に”をテーマに江戸川区とTGCを運営するW TOKYOが連携して実施するもの。SDGs(持続可能な開発目標)を広めることを目的とし、ファッションショーやライブ、トークショー、参加型SDGs企画など、多彩なプログラムが用意されている。

メインコンテンツは、東京ガールズコレクション(TGC)プロデュースによるファッションショーで、福澤と桑山がランウェイでどんな姿を見せるのか。また、テレビ朝日で放送中の『キッチンカー大作戦!』で指原莉乃が絶賛した新メニュー「かじるマヨアイス パイン味」が、イベント会場で販売される。この商品は、規格外で市場に出せないパイナップルを使用し、SDGsの目標である食品ロス削減をテーマに開発された。WHITE SCORPIONのACEとALLYが販売員として参加し、150個限定での販売が予定されている。さらに、EXILE TETSUYAがプロデュースするコーヒーショップ「AMAZING COFFEE」も出店が決定。TETSUYAが手掛けるダンスワークショップショー「EXILE TETSUYA with EXPG」とともに、SDGsをテーマにした特別なコラボレーショングッズや限定ドリンクが展開される。AMAZING COFFEEは、全国に5店舗を展開する人気のコーヒーショップであり、今回のイベントに合わせて特別なラインナップを提供する。このイベントは無料で参加でき、SDGsの普及促進を目的とした多様な取り組みを開催。「SDGs Season in EDOGAWA」というプログラムの一環として、パラスポーツの推進や「SDGsえどがわ10の行動」を実践する参加型企画が行われる。これにより、SDGsの考え方を楽しく学べるだけでなく、実際に行動に移すためのきっかけを提供することを目指している。●INTERNATIONAL SDGs FES in EDOGAWA 2024 supported by TGC出演者:岩谷翔吾(THE RAMPAGE)、EXILE TETSUYA、香川沙耶、加藤ナナ、クリス・ハート、KREVA、桑山隆太(WATWING)、小室安未、トラウデン直美、中務裕太(GENERATIONS)、中町兄妹、ねお、野咲美優、福澤希空(WATWING)、藤本美貴、ぼる塾、望蘭、山下幸輝 ほか(50音順)