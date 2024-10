東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテル「シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル」のカフェ「トスティーナ」にて、11月限定の「マロン スイーツ&ベーカリー」を開催!

豊かな風味とホクホクとした食感、そして栄養価たっぷりの“栗”の魅力を存分に味わい尽くす、趣向を凝らしたスイーツとベーカリーメニューが登場します☆

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル「トスティーナ」マロン スイーツ&ベーカリー2024

提供期間:2024年11月1日(金)〜11月30日(土)

提供店舗:カフェ「トスティーナ」(ホテル2F)10:00〜23:00

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル2階にあるカフェ「トスティーナ」にて期間限定で登場している季節のスイーツとベーカリー。

旬を取り入れた美味しさはもちろん、見た目の華やかさも魅力です。

2024年11月1日からは、秋の味覚”栗”を主役にした「マロン スイーツ&ベーカリー」を開催。

豊かな風味とホクホクとした食感、そして栄養価たっぷりの“栗”の魅力が存分に味わい尽くせる、趣向を凝らしたマンスリースイーツとベーカリーが提供されます☆

アローム

価格:900円(税込)

フランス語の“アローム”=“香り”を全体で表現したムースタルト。

艶やかなマロンムースが洋梨入りタルト生地の上で輝きます。

トップにマロングラッセを贅沢に添えた、実りの秋ならではの香り高いスイーツです。

パブロバマロン

価格:950円(税込)

メレンゲ菓子をベースにしたスイーツ「パブロバ」

焼いたメレンゲにマロンムースをのせ、濃厚なマロンクリームをたっぷりと絞ったケーキです。

お好みでラム酒を加えることで、大人なスイーツへの変化も楽しめます。

マロンオレンジ

価格:950円(税込)

マロンの甘さとオレンジの酸味の相性が引き立ったケーキ。

マロンムースやオレンジマーマレードなどを層にして重ねたケーキ全体がチョコレートでコーティングしてあります。

仕上げに添えたナッツで香ばしさも堪能できる一品です。

マンスリーベーカリー「マロンデニッシュ/マロンブレッド」

「マロンデニッシュ」「マロンブレッド」がマンスリーベーカリーとして登場。

秋の味覚を代表する”栗”の味わいが引き立つメニューです。

マロンデニッシュ(写真左)

価格:600円(税込)

深みのある渋皮栗と、香ばしいマロンダマンドをたっぷりと詰めたデニッシュ。

デニッシュ生地を縦横にクロスさせることで、どこから食べてもサクサク食感を堪能できます。

マロンブレッド(写真右)

価格:600円(税込)

栗を練り込んだ生地に、コーヒーカスタードクリームとバニラクリームを絞り、仕上げにマロンクリームをモンブランのようにあしらった「マロンブレッド」

最後に渋皮栗と黄栗を添え、栗の魅力を随所に散りばめたベーカリーです。

#シェラトンスイーツボックス

料金:4,200円(税込)

引き取り時間:12:00〜21:00

内容:

・アローム

・パブロバマロン

・マロンオレンジ

・シャインマスカットのショートケーキ

・カシスオレンジムース

・フロマージュブランとぶどうゼリー

・マカロン2種

※毎日数量限定販売。3日前までの事前予約制

マロンスイーツを含むミニサイズのスイーツ6種とマカロン2種を詰め込んだスイーツボックス。

紅葉狩りや秋晴れのティータイムのお供におすすめなセットです。

フライデースイーツブッフェ

開催期間:2024年11月1日(金)〜29日(金)の毎週金曜日

開催時間:1部 13:00〜14:40/2部 15:15〜16:55 ※入れ替え制

料金:大人 4,200円(税込)/4〜12才 2,100円(税込) ※ドリンク付き

予約:https://toastina.sheratontokyobay.com/ もしくは電話047-355-5555(代)カフェ「トスティーナ」

※オンラインでの事前決済で5%オフとなります

毎週金曜日開催の「フライデースイーツブッフェ」も、11月は栗が主役。

種類豊富なスイーツに加えセイボリーも登場する、美食の秋に嬉しい大満足のブッフェが堪能できます。

秋の色が濃くなるこの季節にぴったりのラインナップと共に至福のティータイムが過ごせるメニュー。

シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルのカフェ「トスティーナ」にて2024年11月1日より提供される「マロン スイーツ&ベーカリー」の紹介でした☆

