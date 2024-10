東京ディズニーリゾートのさまざまな夢と魔法があふれる瞬間をとらえ、写真作品を生み出してきた東京ディズニーリゾート・フォトグラフィープロジェクト「イマジニング・ザ・マジック」は2024年に10周年を迎えます。

10周年を記念して“10イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック”と称し、写真家の濱田英明さんが撮り下ろした作品を展開!

今回は、そんな「イマジニング・ザ・マジック“10イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック”」デザインのフリーきっぷを紹介していきます。

ディズニーリゾートライン「イマジニング・ザ・マジック“10イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック”」フリーきっぷ

販売場所:ディズニーリゾートラインの駅の自動券売機

2024年12月12日(木)から「イマジニング・ザ・マジック“10イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック”」の作品がデザインされたフリーきっぷが7種類登場!

デザインごとに販売期間や販売場所が異なり、コレクションとしても楽しめるラインナップです。

※在庫状況により、売り切れ次第販売終了となる場合があります。

ドナルドダック「イマジニング・ザ・マジック“10イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック”」フリーきっぷ

販売期間:2024年12月12日(木)〜2025年1月8日(水) ※売り切れ次第終了

「ドナルドダック」デザインのフリーきっぷ。

上から覗いたようなアングルがかっこいい!

デイジーダック「イマジニング・ザ・マジック“10イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック”」フリーきっぷ

販売期間:2025年1月9日(木)〜2025年2月2日(日) ※売り切れ次第終了

「デイジーダック」デザインのフリーきっぷ。

大きなオブジェに身を委ねたポーズです。

ミッキーマウス「イマジニング・ザ・マジック“10イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック”」フリーきっぷ

販売期間:2025年2月3日(月)〜2025年3月1日(土) ※売り切れ次第終了

「ミッキーマウス」デザインのフリーきっぷ。

透明感と奥行きを感じる素敵な一枚です。

ミッキーマウス&ミニーマウス「イマジニング・ザ・マジック“10イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック”」フリーきっぷ

販売期間:2025年2月13日(木)〜 ※売り切れ次第終了

「ミッキーマウス」&「ミニーマウス」デザインのフリーきっぷ。

パークでのロマンティックなワンシーンを切り取ったデザインです。

ミニーマウス「イマジニング・ザ・マジック“10イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック”」フリーきっぷ

販売期間:2025年3月2日(日)〜2025年4月1日(火) ※売り切れ次第終了

「ミニーマウス」デザインのフリーきっぷ。

ピンク色のサークルと一緒に写ったデザインです。

ミニーマウス「イマジニング・ザ・マジック“10イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック”」フリーきっぷ/パークシーン

販売期間:2025年3月2日(日)〜 ※売り切れ次第終了

「ミニーマウス」デザインのフリーきっぷ。

うしろには「デイジーダック」と「クラリス」の姿も!

チップ&デール「イマジニング・ザ・マジック“10イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック”」フリーきっぷ

販売期間:2025年4月2日(水)〜2025年4月28日(月) ※売り切れ次第終了

「チップ&デール」デザインのフリーきっぷ。

ひとつのオブジェを一緒に抱えたかわいいポーズです。

全部集めたくなる7種類!

ディズニーリゾートライン「イマジニング・ザ・マジック“10イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック”」フリーきっぷの紹介でした。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全7種類が続々発売!ディズニーリゾートライン「イマジニング・ザ・マジック“10イヤーズ・オブ・ドリームス&マジック”」フリーきっぷ appeared first on Dtimes.