出来立ての新酒や限定酒も！第三回　福生蔵開き

福生市商工会・福生蔵開き実行委員会が主催し、福生市の産業振興のため、市の地域資源である「日本酒」を基軸とした二つの酒蔵における、合同の蔵開き事業を実施します。

第三回 福生蔵開き

イベント名: 福生蔵開き

開催日時 : 2024年11月9日(土)10時〜16時

開催場所 : 石川酒造株式会社(東京都福生市熊川1)・

田村酒造場(東京都福生市福生626)

アクセス : 石川酒造株式会社(JR青梅線・西武拝島線

拝島駅から徒歩20分)

田村酒造場(JR青梅線 福生駅から徒歩10分)

定員 : 無し

入場料 : 無料

お申込み : 2024年10月31日(木)までに事前登録をされた方には特典を用意されています。

URL : https://fussa-sci.com/archives/news-1.html#241008

問合せ : 福生市商工会 042-551-2927

福生市で日本酒【多満自慢】・クラフトビールを醸造する石川酒造と日本酒【嘉泉】を醸造する田村酒造場(本社:東京都福生市、蔵元:田村 半十郎)の2つの酒蔵で同時開催されます。

出来立ての新酒や限定酒などの用意の他にも伝統・文化・歴史を感じる、体験できる様々なコンテンツも用意。

各会場ではMiss SAKEが出迎え、両酒造行き来するシャトルバスも運行します。

事前登録する特典も用意されています。

■福生蔵開き 石川酒造催し物

・蔵元と杜氏と一緒に鏡開き(人数限定)をしたお酒を振る舞い【一斉乾杯】をします。

・豪華景品が当たる【大抽選会】を開催。

・酒蔵見学 … 普段入る事ができない蔵の案内や日本酒の試飲もできる【試飲付の見学ツアー】を無料で開催。

・限定酒販売 … 蔵開きの為に仕込んだ日本酒を【限定数量販売】特別なラベルも用意されています。

・新酒搾りたて量り売り … 石川酒造のおすすめする搾りたての純米生原酒を【目の前で量り】、瓶詰め販売します。

・【大人もお子様も楽しめる】輪投げなどのゲームコーナーが2024年も充実。

景品が当たるクイズラリーや利き酒クイズなどの企画も用意されています。

・福生名物プチマルシェ … 福生ドッグ・酒饅頭・焼き菓子・漬物直売・地元野菜販売などの【プチマルシェ】を開催します。

・福生のビール小屋、食道いし川、大多摩ハム、酒坊多満自慢の【蔵開き限定メニュー】のおつまみ、お食事も充実しています。

※予定が変更になる場合もあります。

福生市公式キャラクター「たっけー☆☆」

酒饅頭

Miss SAKE

■福生蔵開き

福生市は2017年度には東京都で初めて「地酒で乾杯条例」が制定され、また2018年度末には地域資源である「地酒」のPRを推進していくことを目的に福が生まれる地酒のまちとして「ふるさと名物応援宣言」も実施したまちでもあり、地酒のあるまち福生として「福生蔵開き」を開催します。

■石川酒造について

江戸のころより約400年の歴史をもつ石川家が清酒の製造をはじめたのは文久3年(1863年)。

第13代目の石川 彌八郎(和吉)が創業し現在に至ります。

清酒【多満自慢】は“多摩の心をうたいつつ、多摩の自慢となるよう、多くの人たちの心を満たすことができたら”という願いをこめて命名された銘柄です。

1998年には当代の18代目石川 彌八郎がビール醸造を開始し、“多摩の恵”“TOKYO BLUES”と地酒だけではなく東京のクラフトビールも手掛け、敷地内には直売店やレストランがあり出来立てのクラフトビールや地酒が味わうことができます。

“酒飲みのテーマパーク”としても楽しめる蔵元です。

