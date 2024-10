セキュリティとインテリジェントエッジ機能の強化！MontaVista「MVSecure」

カリフォルニア州サンタクララ、2024年10月17日(現地時間発) - 商用組み込みLinux(R)のリーダーであるMontaVista(R) Software, LLCは、2023年初めに発表したコア製品およびサービスへの主要なセキュリティ機能の強化において大きな進展があったことを発表しました。

MontaVistaは、「MVSecure」を使用したサプライ チェーン セキュリティの脅威を軽減する機能の強化と、AI対応のネットワーク セキュリティ、可観測性、インテリジェント ファイアウォール機能をターゲットとする、最新のMVEdge製品による早期顧客トライアルプログラムを発表しました。

MontaVista「MVSecure」

これらの機能強化は、ゼロ トラスト アーキテクチャ(ZTA)の構築と、EUサイバーレジリエンス法(CRA)および米国のサイバーセキュリティに関する大統領令への準拠の達成に向けたものです。

具体的な強化項目は次のとおりです。

- 最新の「MVEdge」製品の早期アルファリリースへのアクセス。

MontaVistaは、IoTやその他のネットワーク ドメイン(OpenRAN、6G、SD-Videoなど)でセキュアなエッジおよびゲートウェイ コンポーネントとしての機能を備えた組み込みシステムとネットワーク セキュリティのコラボレーション分野への参加に関心のあるお客様を募集しています。

MontaVistaによるこの製品のリリースは、2025年第2四半期を予定しています。

- 「MVEdge」は、付加価値のあるソフトウェアを構築する基盤として、ベース オペレーティング システムと構成のためのAPIを提供し、広範なセキュリティ機能を備えています。

MontaVistaは業界標準と柔軟性に重点を置いており、このソリューションを機器の一部として統合し、これらの主要機能を既存のソフトウェア ベースラインに統合できます。

- MontaVistaの「MVSecure」は、すぐに使用できる製品とサービスの一部として、EUサイバーレジリエンス法(CRA)と米国のサイバーセキュリティに関する大統領令に準拠するための、容易に適用できるテンプレートを提供します。

MontaVistaが組み込みLinuxを使用してサイバーセキュリティ標準に対応するために提供するツールは、大きな関心を集めお客様から高い支持を得ています。

MontaVistaは、今後の標準に準拠できる将来性のある製品を提供する統合機能を備えた最先端のソリューションを提供していきます。

- 安全なソフトウェア サプライ チェーン ソリューション

MontaVistaは、ソフトウェア サプライ チェーン攻撃への対応と検出を強化するという課題に取り組んでいます。

ミッション クリティカルなアプリケーションのサポートで20年以上培ったLinuxとセキュリティの専門知識を活かし、MontaVistaの製品には、CVEとSBOM機能の統合機能と、オープン ソース コンポーネントを安全に統合するための既存のプロセス ベースが備わっています。

次世代のMontaVista製品では、プロセスをさらに強化し、オープン ソース ベースのソフトウェアを導入する際にお客様がさらに保護されるよう目指していきます。

MontaVistaでは、お客様、パートナー、関係者の皆様に、上記の潜在的なコラボレーションについて話し合う機会を設けています。

MontaVistaは、2024年10月21日から24日までアトランタで開催されるICS サイバーセキュリティ カンファレンスに参加予定です。

■MontaVista Softwareについて

MontaVista Software, LLCは、組み込みLinuxの商用化におけるリーダーです。

20年以上にわたり、商用品質、統合、ハードウェア有効化、専門家によるサポート、開発コミュニティの専門家リソースを追加することで、組み込み開発者がオープン ソースを最大限に活用できるよう支援してきました。

MontaVistaのお客様は、市場投入までの時間の短縮、競争力の高いデバイス機能、総コストの削減といったメリットを享受できます。

Linux(R)は、米国およびその他の国におけるLinus Torvaldsの登録商標です。

MontaVista(R)はMontaVista Software, LLCの登録商標です。

記載されているその他のすべての名前は、それぞれの所有者の商標、登録商標、またはサービスマークです。

