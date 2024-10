アメリカ発祥のシーフードレストラン「レッドロブスター」に、「フグとセミドライトマトの贅沢ペペロンチーノ」と「甘鯛の鱗揚げと白菜の柚子クリームパスタ」が登場!

フグや甘鯛などの高級食材を使用した、季節限定の贅沢パスタメニューです☆

レッドロブスター「季節限定パスタメニュー」

発売日:2024年10月22日(火)〜2025年3月上旬まで予定

取扱店舗:レッドロブスター全店舗

アメリカ発祥のシーフードレストラン「レッドロブスター」全店舗に、季節限定のパスタメニューが登場!

秋・冬に旬を迎えるシーフードの中でも、高級食材とされるフグ・甘鯛が使用されています。

ペペロンチーノ・クリームパスタをベースとして、季節感を表現し、食材の良さを活かしつつもレッドロブスターらしいエッセンスを加えたオリジナリティのあるパスタです。

フグとセミドライトマトの贅沢ペペロンチーノ

価格:1,749円(税込)

フグのフリットの繊細な旨味とセミドライトマトの甘酸っぱさによる絶妙なバランスを楽しめる「フグとセミドライトマトの贅沢ペペロンチーノ」

えのきのシャキシャキ食感がアクセントになっています。

なかなか他ではお目にかかれない贅沢ペペロンチーノです!

甘鯛の鱗揚げと白菜の柚子クリームパスタ

価格:1,749円(税込)

パリパリ食感の鱗がクセになる「甘鯛の鱗揚げと白菜の柚子クリームパスタ」

甘鯛の上品な味わいに白菜の甘さ、柚子の香りがふんわりと香るクリームパスタです。

白菜の出汁を隠し味に、刻んだ柚子によりさっぱりとした後味に仕上げられています。

旬の「フグ」と「甘鯛」を使った、季節限定の贅沢パスタ!

「フグとセミドライトマトの贅沢ペペロンチーノ」と「甘鯛の鱗揚げと白菜の柚子クリームパスタ」は、「レッドロブスター」全店舗にて、2024年10月22日(火)より登場です。

