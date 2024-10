´Ú¹ñ¥³¥¹¥á¡ÖLANEIGE¡×¤¬11·î¤Ë½ÂÃ«¤Ç¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¡ªBTS ¥¸¥ó¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤â

韓国発のグローバルビューティーブランド「LANEIGE(ラネージュ)」が、11月2日(土)〜11月25日(月)の期間限定で、渋谷ロフトにてPOP UP STORE 「CREAM SKIN LAB(クリームスキン ラボ)」を開催する。またその他一部ロフト店舗でもPOP UP EVENTを開催中です。今回のPOP UP STOREでは、LANEIGEの新グローバルアンバサダーに就任したBTS(防弾少年団)のジンとのコラボレーションによる「クリームスキン ローション」キャンペーンの一環として、「高い保湿力を求めるほど軽いテクスチャーを好きになる」をテーマに、彼のお気に入り化粧水として選ばれた高保湿化粧水「クリームスキン ローション」の魅力を体感できる。そのほか、HOLIDAY collectionなどのシーズナル限定品や人気のネオクッションシリーズ等、バラエティに富んだ商品をラインナップ。

◆POP UP 注目商品

また、クリームスキン ローション170ml購入者には、数量限定の特典としてジンの未公開カットが含まれたミニフォトブックをプレゼント。そのほかにも週末限定の来店特典サンプルや、購入特典のガチャガチャイベントなど、さまざまなコンテンツを用意している。この機会にPOP UP STOREに足を運んでみてはいかがだろうか。マイクロブレンディング技術™によって、セラミド・ペプチド(セラミドNP / 保湿成分、アセチルテトラペプチド-11 / 整肌成分)を配合したクリームの粒子を1/300(既存のラネージュクリームとの比較)まで細分化して化粧水に溶け込ませた高保湿化粧水。使用直後の肌水分量が約8倍(アモーレパシフィック調査)増加し、120時間(アモーレパシフィック調査)うるおいが続く。“OPEN YOUR HOLIDAY”をテーマにした、遊び心たっぷりのカラフルでエネルギッシュなカラーに彩られたホリデーコレクション。世界で2秒に1個売れている(2023年グローバル販売実績)リップスリーピングマスクのミニサイズキットや、クリスマスパーティーを華やかに飾る赤と白のアメでできた杖(ケイン)状のお菓子「キャンディケイン」の限定フレーバー等、年末に向けてわくわくした気分が高まるラインナップ。世界で2秒に1個売れている(2023年グローバル販売実績)リップスリーピングマスクの限定フレーバー「エッグノッグラテ」が渋谷ロフトで先行発売。シナモンが香る、甘くて濃厚なエッグノッグラテの香りが楽しめる限定フレーバー。

■ポップアップ情報

●渋谷ロフト

期間:2024年11月2日(土)〜11月25日(月)

場所:渋谷ロフト 2階 ポップアップスペース(東京都渋谷区宇田川町21-1)

営業時間:11:00〜21:00



※その他店舗でもLANEIGE POP UP EVENTを同時開催中です。



●横浜ロフト

期間:2024年10月16日(木)〜11月15日(金)

場所:横浜ロフト ポップアップスペース(神奈川県横浜市西区高島2-18-1 そごう横浜店7階)

営業時間:10:00〜20:00



●梅田ロフト

期間:2024年10月16日(木)〜11月15日(金)

場所:梅田ロフト ポップアップスペース(大阪府大阪市北区茶屋町16-7)

営業時間:11:00〜21:00



●銀座ロフト

期間:2024年11月1日(金)〜12月1日(日)

場所:銀座ロフト ポップアップスペース(東京都中央区銀座2-4-6 銀座ベルビア館2F)

営業時間:月〜土曜・祝日11:00〜21:00 日曜11:00〜20:00



【特典情報】

●クリームスキン ローション 170mL購入特典

クリームスキン ローション170mL 1本をご購入につき、LANEIGEグローバルアンバサダーに就任したジンの未公開写真が入ったミニフォトブック1点を特典プレゼント。



※対象商品はラネージュ クリームスキン ローションのみとなります。

※ラネージュクリームスキンローション本品170mL1本のお買い上げでジンのミニフォトブック1冊を差し上げます。

※特典は数量限定、なくなり次第終了となります。

※店舗によって購入制限をかける場合がございます。予めご了承ください。

※ロフトでの購入特典は一部大型店のみ展開となります。詳細はLANEIGE公式SNSにてご確認ください。



渋谷ロフト限定特典(土日祝のみ開催)

〕莨貅堝壇

POP UP STOREにご来場の方に、クリームスキン ローションの2mLサンプルをプレゼント。



➁購入者特典

ラネージュ商品を税込2,300円以上ご購入された方に、非売品ポーチなどのグッズアイテムをはじめ、リップスリーピングマスクやスキンケア商品のミニサンプルがもらえるガチャガチャイベントに1回参加いただけます。



※2,300円(税込)以上の購入につき、1回実施可能です。

※➁特典は渋谷ロフトのPOP UP STORE限定。その他店舗での実施はありません。

※➁特典は開催期間中の土日祝のみの実施です。

※特典は数量限定、なくなり次第終了となります。またサンプル特典は告知なく内容が変更になる可能性があります。



