4,212点の中からノミネート作品全159点展示！第7回北海道撮影ポイントランキング年間グランプリ

第7回北海道撮影ポイントランキング年間グランプリ

<開催日時>

2024年10月26日(土)10:00〜19:00

2024年10月27日(日)10:00〜17:00

<会場>

札幌駅前通地下歩行空間 ドオリHIROBA(地下大通ビッセ横)

<賞金>

・グランプリ(1点) 30万円

・準グランプリ(1点) 10万円

・優秀賞(5点) 3万円

・入賞(10点) 1万円

<主催>

北海道撮影ポイントランキング製作委員会

<特別後援>

株式会社マテック・マテックグループ

<後援>

北海道、札幌市

<審査員>

菅原 一剛 (写真家)

下休場 千秋 (NPO法人 ウォークラボ札幌 代表理事/元北海道大学観光学高等研究センター教授)

織作 峰子 (写真家)

福島 晃 (デジタルカメラマガジン 編集部 編集長)

北海道撮影ポイントランキング製作委員会(北海道札幌市)では、北海道の自然の美しさや北海道の動物や植物の魅力を、写真を通して広く内外に発信することで、素晴らしい北海道を発見することを目的に「第7回北海道撮影ポイントランキング年間グランプリ」を2024年10月26日(土)、27日(日)に札幌駅前通地下歩行空間にて開催。

昨年(3,564点)を上回る応募総数4,212点の中からグランプリ1点、準グランプリ1点、優秀賞5点、入賞10点が決まります。

そのほかノミネートされた作品全159点が展示されます。

北海道の雄大な自然の素晴らしさとそのポイントの多さ、同じ撮影ポイントでも撮影する人が違うと、全く違う表情を見せる自然の神秘さをきっと感られます。

【北海道撮影ポイントランキング年間グランプリ】

北海道撮影ポイントランキング年間グランプリ展は、2024年で7回目の開催を迎えます。

2018(平成30)年に第1回がスタートして以来、プロ・アマを問わず、多くの方々から素晴らしい作品が寄せられました。

年々増加するWEB上の応募写真は、北海道の多様な美しさを映し出しています。

これらの作品を通じて、写真でしか味わえない北海道の新たな魅力を発見出来ます。

【「北海道撮影ポイントランキング」について】

「北海道の自然の美しさや北海道の動物や植物の魅力を写真を通して広く内外に発信することで、素晴らしい北海道を発見することを目的」としています。

展示作品の制作者お一人おひとりは素晴らしい写真家であるとともに、撮影ポイントを含む地域の魅力についての情報を発信する地域のアンバサダーでもあります。

写真を通じて自然の豊かさや魅力を発信しています。

第6回開催の様子

