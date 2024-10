BIGLOBEが提供する「ビッグローブ光 10ギガ」が、アドシード社のオフィス用回線として採用。

BIGLOBE「ビッグローブ光 10ギガ」

BIGLOBEが提供する「ビッグローブ光 10ギガ」が、アドシード社のオフィス用回線として採用されました。

アドシード社は、開発をしながらお客さまと密にコミュニケーションをとる「インタラクティブなWeb開発」を行っています。

課題を深く理解することが良質な提案につながるため、お客さまとのコミュニケーションが非常に重要であり、オフィスの社内環境でお客さまとオンライン会議を実施しています。

以前は1ギガタイプの接続回線を使っていたため、オンライン会議の頻度が上がると映像が乱れたり、音声が途切れたりするほか、開発環境で大容量データを転送する際にも不具合が発生することがありました。

そのため高速で安定した通信環境が不可欠であり、帯域保証はなくても高い通信負荷に対応できる「ビッグローブ光 10ギガ」を採用しました。

BIGLOBEは、イノベーションを活用した本取り組みを通じ、利用者の満足度の向上、生活に寄り添った新しい価値の創出につとめるとの事です。

また、BIGLOBEは、大きく変化する社会環境においてどのように社会へ貢献していくかを「BIGLOBE マテリアリティ」として新たに策定しました。

サステナビリティ

※ 記載されている会社名、商品名およびサービス名は各社の登録商標または商標です。

<本件に関するお客さまからのお問い合わせ先>

BIGLOBE法人コンタクトセンター

TEL:0120-26-5644 ※通話料無料

https://biz.biglobe.ne.jp/member/request/index.html

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post クラウド事業強化に向け!BIGLOBE「ビッグローブ光 10ギガ」 appeared first on Dtimes.