富士急ハイランドにて、2024年10月25日、27日の2日間、ハロウィーンシーズン恒例の大人気イベント「FUJI-Q HALLOWEEN戦慄ホラーナイト2024」を開催!

閉園後の遊園地で実施される、リアルな恐怖体験が100名限定で楽しめる企画です☆

富士急ハイランド「FUJI−Q HALLOWEEN 戦慄ホラーナイト2024」

料金:一人3,000円

※参加条件:フリーパス、アフタヌーンパス、サンセットナイトパスを持っている方のみ

※富士急ハイランドの料金:入園料無料/【フリーパス】大人6,000円〜7,800円、中高生5,500円〜7,300円、小学生4,400円〜5,000円、幼児・シニア2,100円〜2,500円(日によって料金が異なります)

開催日時:2024年10月25日(金)・27日(日) 18:20〜20:10

※富士急ハイランドの営業時間:9:00〜19:00(異なる場合もあります)

※受付時間:17:00〜17:50

定員:1日限定100名

※先着順で販売となり、定員に達し次第販売終了

受付場所:富士急ハイランド セントラルパーク内イベントステージ横、特設テント

特設ページ:http://www.fujiq.jp/event/fujikyu_horrornight_2024.html

入園無料の「富士急ハイランド」で、2024年10月25日・27日の2日間、ハロウィーンシーズン恒例の大人気イベント「FUJI-Q HALLOWEEN戦慄ホラーナイト2024」を開催!

日中は楽し気な笑い声が響く遊園地・富士急ハイランドが、日没後は自然に囲まれ薄暗い閑散とした静けさが恐怖空間に変化します。

この企画は、閉園後の暗く静まり返った富士急ハイランドの園内を舞台に、亡霊たちが参加者に容赦なく襲い掛かる“最恐”ホラーイベントです。

2024年は、「異次元スクランブル〜多彩な恐怖が交差する夜〜」と題して、参加者は3つのエリアでそれぞれの最恐ミッションに挑戦。

通常は立入禁止のバックヤードや、営業終了後のアトラクション施設などイベント参加者のみが立ち入りを許された不気味なエリアを隅々まで探索し、襲い掛かる亡霊たちを沈めていきます。

「逃げる」、「叫ぶ」だけには留まらないイマーシブ体験!

1日100名限定の「本気の恐怖を味わいたい方限定」のホラーイベントとなっています。

A:悪魔崇拝エリア コンセプト

「悪魔の壺」という謎の儀式が語り継がれている、富士山の北麓の村。

10月末の欠ける月の日に若者たちがその壺にコインを投げ込む儀式が行われる。

悪魔の住処に到着し、壺にコインを投げ込むことで今年1年生きながらえることができるという。

B:戦慄迷宮エリア コンセプト

この「幽園地」は何かおかしい。

今も続く秘密裏に行われている人体実験、行き場を探し人に取り憑こうとする霊体の数々、そして悪霊たちの身勝手な猟奇心は本気だ。

悪霊たちから逃げ切り現世に残れるか参加者が惨加者にならぬことを祈る。

C:お導きエリア コンセプト

観覧車と藁人形。

富士急ハイランドの観覧車は古い神社の跡地に建てられた。

そして戦国時代の武士の霊が藁人形により封じられているという言い伝えが残っている。

武士はこの地に呪いをかけており、この呪いを解くためには毎年100体の小さな藁人形を祭壇に納める儀式を執り行う必要がある。

いつも楽しい時間を過ごす「富士急ハイランド」が、閉園後は恐怖体験の舞台に!

富士急ハイランドのハロウィーンシーズン恒例の大人気イベント「FUJI-Q HALLOWEEN戦慄ホラーナイト2024」は、2024年10月25日(金)、27日(日)の2日間、各日100名限定で開催されます。

カラフルな装飾に仮装パレードやカボチャを使った限定メニュー!富士急ハイランド「トーマスランド ハロウィン2024」 カラフルな装飾に仮装パレードやカボチャを使った限定メニュー!富士急ハイランド「トーマスランド ハロウィン2024」 続きを見る

リアルフルCGで体感するシアターライドアトラクション!富士急ハイランド「進撃の巨人 THE RIDE -レベリオの決戦-」 リアルフルCGで体感するシアターライドアトラクション!富士急ハイランド「進撃の巨人 THE RIDE -レベリオの決戦-」 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 1日100名限定の恐怖体験!富士急ハイランド「FUJI−Q HALLOWEEN 戦慄ホラーナイト2024」 appeared first on Dtimes.