ライフスタイルに合わせて使える！ユアサプライムス「ダイニングテーブルこたつ ラルフ」

ユアサプライムスは、天板や脚、イス全てに細部まで美しいウォールナットの木目が楽しめる「ダイニングテーブルこたつ ラルフ」シリーズを、コンパクトファミリー向けの幅80cmと、4人掛けで使える幅135cmの2サイズで発売します。

2024年10月下旬より、全国の家電量販店やホームセンター、ユアサプライムスが運営するインターネット家電通販サイト「ユアサプライムス.com( https://www.yuasa-p.com )」等にて順次販売を開始します。

ユアサプライムス「ダイニングテーブルこたつ ラルフ」

■特徴

・角に丸みをもたせた薄型天板と丸脚で、一見こたつに見えない洗練されたデザインのダイニングテーブルタイプのこたつ

・細部までウォールナットの木目を美しく再現した魅せるこたつ

・足もとを広々使えて出入りがしやすい末広がり脚

・同シリーズのチェアは、こたつとして使用時に熱を外へ逃がさない脚元カバー付き

【購入のハードルが下がるダイニングタイプのこたつ】

冬は冷えた空気が下に溜まりやすいため、エアコンの温風が届きにくいテーブルの下の足腰が冷えてしまいがちです。

こたつは低い消費電力でも効率的かつ経済的に足腰を暖められる「省エネ家電」として知られている一方で、置きたいけれどスペースが取れない、オフシーズンに収納場所が無い、居心地が良すぎて出られなくなる…などの理由で、購入をためらう方も多いといわれています。

「ラルフ」シリーズはダイニングタイプのため、普段はダイニングテーブルとして、冬にはこたつとしてオールシーズン使いまわすことができ、マンション等収納スペースが無い住空間にも設置しやすく、また脚を伸ばして寛げるので足腰への負担が少なく、横になっていたら寝てしまって…という心配もありません。

末広がり設計の丸脚は軽やかな印象で圧迫感の少ないデザイン。

足元を広々と使える上、布団を掛けている状態でもこたつからスムーズに出入りできます。

【ウォールナットの天然木をリアルに再現した、デザイン家具調こたつ】

ユアサプライムスはこたつを作り続けて40年以上。

そのノウハウを活かし、デザインと機能を両立させた現代の住環境にもなじむこたつを展開。

本製品は、天板はもちろん脚などの細部までウォールナットの天然木の質感をリアルに再現し、フォルムにゆるやかな曲線を加えることで、高級感のなかに木のやわらかな風合いをプラスしています。

一見デザイン家具にしか見えないクオリティを低価格で気軽に楽しめる、コストパフォーマンスの良さが特徴です。

細部までウォールナットの木目を美しく再現

【1時間当たりの電気代は、強運転で約5.5円とコスパがよい】

こたつはお部屋の空気を乾燥させず、ホコリなどを舞い上げないほか、頭寒足熱暖房としてもおすすめです。

本製品はファン付きの600Wのヒーターを搭載しており、1時間当たりの強運転で約5.5円、弱運転で約1.6円(※)と、同ワット数の一般的な電気暖房の強運転18.6円と比較しても電気代が約1/3と低く抑えられます。

ヒーター管は一般的な2列配線のヒーター管より発熱面積を増やしたU字型の石英管が遠赤外線をより多く放出して身体を芯まで素早く暖めます。

(※)1時間当たりの電気代:強/約5.5円、弱/1.6円

使用環境は室温20℃、幅105cm×奥行き75cm×高さ39cm のこたつにふとんを掛け、人が入らない状態で5時間運転させたときの値です。

新電力料金目安単価1kWhあたり31円(税込)で計算しています。

実際の電気代は、使用状況や使用環境、電力会社との契約内容などで変わります。

■「ラルフ」シリーズ 製品詳細

1. こたつ本体

● 幅80cm

型番 :RLH-803F(WN)

JAN :4979966 519771

サイズ(約) :幅80×奥行き80×高さ67cm

重量(約) :16.5kg

ヒーターの種類・ワット数:U字石英管・600W

消費電力 :最大600W/最小45W

スイッチ :手元コントローラー付き

コード長(約) :2.8m

希望小売価格 :32,800円(税込)

生産国 :ベトナム

● 幅135cm

型番 :RLH-1383F(WN)

JAN :4979966 519788

サイズ(約) :幅135×奥行き80×高さ67cm

重量(約) :23.5kg

ヒーターの種類・ワット数:U字石英管・600W

消費電力 :最大600W/最小45W

スイッチ :手元コントローラー付き

コード長(約) :2.8m

希望小売価格 :39,800円(税込)

生産国 :ベトナム

2. チェア

型番 :RLH-C43F(WN)

JAN :4979966 519795

サイズ(約) :幅43.5×奥行53×高さ76(シートハイ41)cm

材質 :天然木

重量(約) :7.6kg

希望小売価格:1脚/12,800円(税込)

生産国 :ベトナム

2人掛け用幅80cmと4人掛け用幅135cm

