Francfrancから、ディズニー・アニメーション映画『白雪姫』の物語からインスパイアされたクリスマスツリー スターターセットが販売されます☆

Francfranc(フランフラン)ディズニー『白雪姫』クリスマスツリー スターターセット

発売日:2024年10月25日(金)

販売店舗:Francfranc店舗、Francfrancオンラインショップ

「Francfranc(フランフラン)」に、ディズニー・アニメーション映画『白雪姫』の物語からインスパイアされたクリスマスツリーが登場。

七人のこびとの家のツリーをイメージした、ずんぐりと丸い形のツリー本体と森の中で出会う青い小鳥のオブジェが付いたツリートップでクラシックな物語の世界観が表現されています。

ツリーを飾る手伝いをする森の動物たちや、表情豊かな「白雪姫」と七人のこびとがデザインされたオーナメントつき。

ほかにもカラフルでトレンド感がありながらクラシックな雰囲気のリボン、「白雪姫」や物語の象徴的なモチーフである林檎のシルエットを切り抜いたツリースカートがホリデーシーズンのわくわく感と楽しさが溢れる華やかな空間を演出します☆

白雪姫/クリスマスツリースターターセット 150cm

価格:19,800円(税込)

セット内容:150cmツリー本体×1、ツリートップ×1、ラウンドオーナメント×13、アニマルオーナメント×3、リボン×9、ガーランド×1、ツリースカートセット×1、LEDライト(8パターンの点灯機能付き)×1

お部屋の中で主役になる、高さ約150cmのクリスマスツリー。

赤い木の実をイメージしたガーランドもポイントです。

150cmツリー本体のほか、青い鳥をのせた星形のツリートップ、

ディズニープリンセスの「白雪姫」や七人のこびとたちのラウンドオーナメントなど13個、

リスたちや小鳥をデザインしたアニマルオーナメント3個、

グリーン、ピンク、レッドのリボンそれぞれ3個、

「白雪姫」や動物たちをシルエットで表現したツリースカートセット、

8パターンの点灯機能付きLEDライトが付属されます。

パーツを組み合わせるだけで簡単にクリスマスツリーが完成するのも嬉しいポイントです。

白雪姫/クリスマスツリースターターセット 60cm

価格:9,800円(税込)

セット内容:60cmツリー本体×1、ツリートップ×1、ラウンドオーナメント×8、アニマルオーナメント×2、リボン×9、ツリースカートセット×1、LEDライト(8パターンの点灯機能付き)×1

TVボードや玄関先、お気に入りスペースなど、ちょっとしたスペースにも飾りやすい60cmサイズ。

60cmツリー本体をデコレーションできる、キラキラ輝く星型のツリートップ、

「白雪姫」の横顔と個性豊かな7人のこびととたちをデザインしたラウンドオーナメントと2種類のアニマルオーナメント、

カラフルなリボン9個と

フランフランのロゴをさり気なくあしらったツリースカートセット、

8つのパターンで点灯するLEDライトがセットになっています。

「白雪姫」や森の動物たちを描いた専用ボックス付きです。

「白雪姫」と七人のこびとが楽しく掃除するワンシーンからインスパイアされた、森の動物たちと楽しくクリスマスの準備ができるディズニーグッズ。

Francfrancにて2024年10月25日より販売される『白雪姫』クリスマスツリー スターターセットの紹介でした☆

© Disney

