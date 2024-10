記事作成時点で最新の「Zen 5」アーキテクチャに基づくデスクトップCPU「AMD Ryzen X3D」をAMDが発表しました。ただし、発売日のみが公開されている状況で、価格や詳細については謎に包まれています。AMD’s highly anticipated 9000-series X3D desktop CPUs arrive on November 7th - The Vergehttps://www.theverge.com/2024/10/21/24273397/amd-ryzen-x3d-processor-zen-5-release-date

9800X3D ES Tested



PBO CO+ offset+BCLKhttps://t.co/BiuK6Bpt97 pic.twitter.com/ZbF01aetXX— HXL (@9550pro) October 21, 2024

AMD Teases Zen 5 X3D's Grand Debut And Cuts Ryzen 9000 CPU Prices | HotHardwarehttps://hothardware.com/news/amd-early-holiday-promotionAMD Teases Zen 5 X3D CPU, Cuts Prices on Regular Zen 5 for the Holidays | Extremetechhttps://www.extremetech.com/gaming/amd-teases-zen-5-x3d-cpu-cuts-prices-on-regular-zen-5-for-the-holidays2024年10月21日、AMDが以下のスライドを公開しました。次世代ゲーミングプロセッサーと銘打たれたRyzen 9000シリーズの「X3D」の発売が告知されています。スライドによるとX3Dのプラットフォームは「AM5」で、PCIe 5.0やDDR5メモリに対応しているようです。事前のリーク情報によれば、9000シリーズのAMD Ryzen X3Dは3D V-Cacheを搭載したプロセッサで、8コア/16スレッドの「Ryzen 7 9800X3D」、12コア/24スレッドの「Ryzen 9 9900X3D」、16コア/32スレッドの「Ryzen 9 9950X3D」というモデルが存在する模様。また、3D V-Cacheの容量は3モデルとも64MBとされています。リーク情報では、Ryzen 7 9800X3Dのデフォルト周波数は4.7 GHzですが、Cinebench R24ベンチマークのような高負荷なソフトウェアを実行する際は全コアで5.2GHzを維持できるとのこと。別の情報によると、Ryzen 7 9800X3Dは前世代の7000X3Dと比較してシングルコアスコアで18%、マルチコアスコアで28%高速とのこと。同様に、Ryzen 9 9950X3Dはシングルコアで9%、マルチコアで16%高速とされています。また、X3D非対応のRyzen 9000シリーズと同等の性能を発揮する可能性があることも示されています。唐突に見える発表タイミングについて、テクノロジー系メディアのExtremeTechは「ライバルの『Intel Core Ultra 200』が10月24日に小売店へ到着するタイミングに合わせたもので、Zen 5のX3Dバージョンが間もなく登場することを知らせることで、顧客のIntel製品購入を思いとどまらせようとしている可能性があります」と指摘しました。なお、X3Dの発表と同タイミングで、AMDはホリデー・プロモーションの一環としてZen 5 CPUの価格を引き下げています。