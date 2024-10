【ユウカ(体操服)】受注期間:10月22日~12月18日2025年10月 発売予定価格:19,800円

マックスファクトリーは、フィギュア「ユウカ(体操服)」を2025年10月に発売する。受注期間は12月18日まで。価格は19,800円。

本製品は、スマホゲーム「ブルーアーカイブ -Blue Archive-」より、ミレニアムサイエンススクール所属、晄輪大祭参加のために体操服に着替えたセミナーの会計担当「ユウカ」を、1/7スケールでフィギュア化したもの。

なびく髪やジャージの立体的なシワ感、健康的な脚の造形と柔らかな肌の質感は、どの角度から見ても見ごたえ抜群で、ロボットやペットボトルなど小物の造形も忠実に再現している。

台座に人工芝素材を用いたことで、晄輪大祭の雰囲気そのままに飾ることができる。

「ユウカ(体操服)」

仕様:塗装済み完成品 スケール:1/7スケール サイズ:全高 約240mm(台座含む)

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. All Rights Reserved.

※写真はサンプル品を撮影しています。実際の商品とは一部仕様等異なる場合があります。

※画像はイメージです。