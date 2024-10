HMV、ノラ・ジョーンズなどジャズ名盤レコード6作を180g重量盤で復刻

ローソンエンタテインメントは、新品・中古のアナログレコードを取り扱うレコード専門店「HMV record shop 渋谷」のオープン10周年を記念した「HMV record shop 渋谷 10周年企画」の第六弾として、ユニバーサルミュージックを代表するジャズ名盤6作品をHMV限定帯付き仕様の180g重量盤で復刻し、10月19日に発売した。価格とラインナップは以下のとおり。

Moanin'/アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズ 6,160円 Somethin' Else/キャノンボール・アダレイ 6,160円 Cool Struttin'/ソニー・クラーク 6,160円 Live In Paris/ダイアナ・クラール 7,700円 Come Away With Me/ノラ・ジョーンズ 6,160円 Feels Like Home/ノラ・ジョーンズ 6,160円

渋谷、新宿ALTA、コピス吉祥寺、心斎橋のHMV record shopと、ECサイト「HMV&BOOKS online」で販売中。ECサイトでは会員割引やまとめ買い割引も実施している。

同企画では、今後も10周年を記念した限定盤のリリースなども順次発表予定とのこと。

「Moanin'/アート・ブレイキー&ザ・ジャズ・メッセンジャーズ」

「Somethin' Else/キャノンボール・アダレイ」

「Cool Struttin'/ソニー・クラーク」

「Live In Paris/ダイアナ・クラール」

「Come Away With Me/ノラ・ジョーンズ」

「Feels Like Home/ノラ・ジョーンズ」