埼玉西武ライオンズは22日、西口文也新監督（52）を支えるコーチ陣を発表。昨季までDeNAの2軍監督を務めていた仁志敏久氏（53）を野手チーフ兼打撃コーチを招聘。ファームを含め新任は7人となった。

西武は今季2019年以来のレギュラーシーズン優勝を目指したが、開幕から波に乗れずに5月18日には自力優勝の可能性が消滅。9月10日に2021年以来の最下位が確定し、同日85敗目を喫し球団ワースト記録を更新するなど歴史的低迷に苦しんだ。今季は全143試合を戦い、49勝91敗3分け。

■来季コーチ陣（2025年1月1日付）★新任

監督：74・西口文也（52）★

ヘッドコーチ：91・鳥越裕介（53）★

投手チーフコーチ：81・豊田清（53）

投手コーチ：95・大石達也（36）

バッテリーコーチ：96・中田祥多（34）

野手チーフ兼打撃コーチ：78・仁志敏久（53）★

打撃コーチ：83・立花義家（65）

内野守備・走塁コーチ：80・大引啓次（40）★

外野守備・走塁コーチ：84・熊代聖人（35）

ファーム監督：79・小関竜也（48）

ファーム投手総合コーチ：72・土肥義弘（48）

ファーム 投 手 コーチ：98・渡辺智男（57）★

ファーム 投 手 コ ー チ：93・青木勇人（47）

ファーム 投 手 コ ー チ：85・榎田大樹（38）

二軍バッテリーコーチ：82・野田浩輔（46）

二軍野手コー チ：87・黒田哲史（49）

二軍野手コー チ：77・辻󠄀竜太郎（48）★

二軍野手コー チ：86・赤田将吾（44）

二軍野手コー チ：88・大島裕行（43）

三軍総合コー チ：97・青木智史（45）

三軍野手コー チ：76・田邊徳雄（58）

三軍野手コー チ：94・鬼粼裕司（41）

三軍野手コー チ：89・木村文紀（36）★