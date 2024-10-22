Æ¶¸ý°Í»Ò¡¢10Ç¯°Ê¾å¸þ¤¹ç¤¦¼À´µ¤ò¸øÉ½¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë»ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¡Ä¡×
½÷Í¥¤ÎÆ¶¸ý°Í»Ò¡Ê59¡Ë¤¬22Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£10Ç¯¶á¤¯Çº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦ÈéÉæ¤ÈÆâÂ¡¤Î¼À´µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸øÉ½¤·¤¿¡£
¥¨¥ß¡¼¾Þ¤ÇºîÉÊ¾Þ¤Ê¤É¤òºÇÂ¿18¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡¢¿¿ÅÄ¹Ç·¡Ê63¡Ë¤¬À½ºî¡¢¼ç±é¤·¤¿¡ÖSHOGUN¡¡¾·³¡×¡Ê¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥×¥é¥¹¡Ë¤Ç¸×±Ê¤ÎÀµ¼¼¡¦¶Í¤ÎÊý¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤ÎÆ¶¸ý¡£½ÂÃ«¡¦¥æ¡¼¥í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¤Æ23¡Á27Æü¤Î5Æü´Ö¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¼«¿È¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼40¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿±Ç²èº×¡ÖÆ¶¸ý°Í»Ò±Ç²èº×¥Ñ¡¼¥È2¡×¤Ë¸þ¤±¡¢¸½ºß¤ÏÀëÅÁ¤ä½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¡ÖÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Î¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡Ö¤â¤¦ÂÎ¤¬ÈáÌÄ¤ò¤¢¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç°ìÅÙ½èÊý¤¬É¬Í×¡£¤½¤ì¤ÈÂ¤¬Éâ¼ð¤ó¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤â¹Ô¤±¤Æ¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¼ê¤òµÙ¤á¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Çºî¶È¤¬ÄäÂÚÃÙ±ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ë¤ªÂÔ¤¿¤»¤·¤Æ¤¤¤ë³§ÍÍ¤Ø¤Ï¤´Íý²ò¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤«¤é¿ô»þ´Ö¸å¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ç¡Ösapho¤È¾¸í¨Ç¿á×¾É¤Ë¤è¤ëÈéÉæ¤ÈÆâÂ¡¼À´µ¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖSAPHO¾É¸õ·²¡×¤È¤Ï³êËì±ê¡ÊS¡Ë¡¢¼¾¿¾¡ÊA¡Ë¡¢Ç¿á×¡ÊP¡Ë¡¢¹ü²½¾É¡ÊH¡Ë¡¢¹ü¿ñ±ê¡ÊO¡Ë¤ÎÆ¬Ê¸»ú¤ò¤È¤Ã¤¿¡¢¸¶°øÉÔÌÀ¤Î¾É¸õ·²¡£¹ü¤ä´ØÀá¤Ø¤ÎÄË¤ß¤ä¼ð¤ì¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¤äÂ¤ÎÎ¢¤Ë¿åá×¤äÇ¿á×¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤µ¤ì¤ë¡£Æ¶¸ý¤Ï¡Ö10Ç¯¶á¤¯¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬Ìô°û¤ó¤ÇÂÐ½è¡£Ù¨ÅíÁ£¥ª¥Ú¤Ë¤ÏÃæ¡¹Æ§¤ßÀÚ¤ì¤º¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤Ä¤Þ¤ê¤½¤¦¤¤¤¦»ö¡£¤À¤«¤é¿É¤¯¤Ê¤¤¡£À¸¤¤Æ¤¤¤ë»ö¤ò¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯µ¡·ùÎÉ¤¯²á¤´¤·¤¿¤¤¡£¤ß¤ó¤Ê¤Èº£²ó¤Î±Ç²èº×¤òÄÌ¤¸¤ÆÌû¤·¤ß¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¾æ¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ¶¸ý¤Ï2019Ç¯¤Ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡Ö¥ê¥ó¥ÑÉâ¼ð¡×¤òÈ¯¾É¤·¤ÆÆ®ÉÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢ºòÇ¯4·î¤Ë¤âÂÎÄ´¤òÊø¤·Æþ±¡¡£ÅÀÅ©¼£ÎÅ¤Ê¤É¤ò¼õ¤±Âà±¡¤·¤¿ºÝ¤Ë¤ÏX¤Ë¡ÖÂà±¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£·ì±ÕÇÝÍÜ¸¡ºº¤â±¢À¡£¿ôÃÍ¤â´ð½àÃÍÆþ¤ê¡£¹³À¸ºÞÅêÍ¿¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¤¬¼«ÂðÎÅÍÜ¤·¤Ä¤Ä»Å»ö¤â¤æ¤ë¤êÉüµ¢¤·¤Þ¤¹¡£½©¤Î¿·ºî±Ç²è¸ø³«¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤â¤¢¤êÊ¡¡¹¤·¤¤¤¦¤ê¤º¤ó¤Îº¢¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£