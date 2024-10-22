西武が来季コーチ陣を発表 仁志野手チーフ兼打撃コーチ、大引内野守備走塁コーチ、辻２軍野手コーチを外部から招へい【一覧】
西武が２２日、来季コーチングスタッフを発表した。
すでに発表されていた鳥越裕介ヘッドコーチ（５３）のほか、仁志敏久野手チーフ兼打撃コーチ（５３）、大引啓次内野守備・走塁コーチ（４０）、辻竜太郎２軍野手コーチ（４８）を外部から招請し、渡辺智男ファーム投手コーチ（５７）、木村文紀３軍野手コーチ（３６）が就任すると発表した。
コーチングスタッフは以下の通り（役職後の数字は背番号、カッコ内は年齢）。
監督 ７４ 西口文也（５２）
ヘッドコーチ ９１ 鳥越裕介（５３）※新任（外部招聘）
投手チーフコーチ ８１ 豊田清（５３）
投手コーチ ９５ 大石達也（３６）※配置転換
バッテリーコーチ ９６ 中田祥多（３４）※配置転換
野手チーフ兼打撃コーチ ７８ 仁志敏久（５３）※新任（外部招聘）
打撃コーチ ８３ 立花義家（６５）※復任
内野守備・走塁コーチ ８０ 大引啓次（４０）※新任（外部招聘）
外野守備・走塁コーチ ８４ 熊代聖人（３５）※配置転換
ファーム監督 ７９ 小関竜也（４８）※配置転換
ファーム投手総合コーチ ７２ 土肥義弘（４８）※復任
ファーム投手コーチ ９８ 渡辺智男（５７）※新任
ファーム投手コーチ ９３ 青木勇人（４７）※配置転換
ファーム投手コーチ ８５ 榎田大樹（３８）
２軍バッテリーコーチ ８２ 野田浩輔（４６）※配置転換
２軍野手コーチ ８７ 黒田哲史（４９）
２軍野手コーチ ７７ 辻竜太郎（４８）※新任（外部招聘）
２軍野手コーチ ８６ 赤田将吾（４４）※配置転換
２軍野手コーチ ８８ 大島裕行（４３）
３軍総合コーチ ９７ 青木智史（４５）
３軍野手コーチ ７６ 田辺徳雄（５８）※復任
３軍野手コーチ ９４ 鬼崎裕司（４１）
３軍野手コーチ ８９ 木村文紀（３６）※新任